Tennisclub richtet Vereinsmeisterschaft aus

Der Tennisclub Ostrach hat kürzlich Kinder und Jugendliche eingeladen, um zum ersten Mal das offizielle WTB-Tennisabzeichen zu absolvieren. 17 Nachwuchsspieler folgten laut einer Pressemitteilung dem Aufruf des Clubs.

Beim Abzeichen geht es darum, jeweils sechs Stationen in der Bronze-, Silber- und Goldwertung erfolgreich durchzuführen. Alle 17 Teilnehmer haben es mindestens geschafft, das Bronzeabzeichen zu ergattern, heißt es in dem Schreiben. Sina Zehnpfennig, Chiara Weißhaupt und Lea Weißhaupt erreichten das Bronzeabzeichen. Moritz Mahlenbrey, Noah Kovacevic, Emelie Strobel, Emely Sauter, Sarah Holdenried, Hannah Holdenried und Emma Bauknecht erreichten das Silberabzeichen. Die höchste Wertung und damit Gold erreichten Lena Bauknecht, Elias Mühl, Nelson Korn, Manuel Frik, David Pachner-Zech, Leo Widmer und Noah Strobel. Organisiert haben den Abzeichen-Wettbewerb Yannick Augeard, Stefan Dyx und Matthias Andelfinger. Sie führten die Kinder durch die verschiedenen Stationen.

Am Tag nach der Abnahme des Abzeichens fanden zudem die Jugendvereinsmeisterschaften des Tennisclubs statt. Die elf Teilnehmer Anna Lina Gruza, Levin Eisele, Selina König, Noah Löw, Manuel Frik, Nelson Korn, Sophie Fürst, David Knäpple, Julian König, Fabian Klein und Moritz Mahlenbrey wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Es spielte laut der Mitteilung also in jeder Gruppe jeder gegen jeden. Dabei wurden Platzierungen ermittelt und anschließend Platzierungsspiele gespielt. Es gab ein Halbfinale und dann das Finale, welches der diesjährige Sieger Levin Eisele klar für sich entscheiden konnte. Bei der abschließenden Siegerehrung bekamen alle Teilnehmer eine Urkunde.