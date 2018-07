Team Vaud beendet Bochum-Ära

Der VfL Bochum ist entthront. Nach vier Siegen in Folge reichte es für die Ruhrpottelf beim Yokohama-Cup dieses Mal nur zu Platz fünf. Turniersieger wurde das Team Vaud (Lausanne), das im Finale gestern im Buchbühl in Ostrach den FK Pilsen mit 1:0 (1:0) schlug. Der VfB Stuttgart landete auf Rang vier.

Von unserem Redakteur Marc Dittmann

Es standen beide Mannschaften, die quasi in letzter Minute auf den Ostrach-Teilnehmer-Zug aufgesprungen waren, im Finale. Das Team Vaud war vor drei Wochen eingesprungen, als Trabzonspor kurzfristig abgesagt hatte, beim FK Pilsen ging alles noch viel schneller. „Wir haben am Mittwoch die Einladung bekommen, dann haben wir uns im Klub unterhalten und schließlich zugesagt“, erklärten die beiden Trainer Jiri Zilak und Jiri Kohout am Rande des Turniers. Schleunigst hatten sie ihre Schäfchen zusammengepackt und waren nach Ostrach gereist. Dass jetzt die Finalteilnahme und die automatische Qualifikation für das kommende Jahr herausgesprungen sind, macht die Pilsener umso glücklicher. „Wir spielen und haben bei uns in Tschechien nicht viele Turniere dieser Art. Da ist es für uns eine Ehre, uns bei so einem Turnier messen zu dürfen.“

Filigran gegen robust

Und das taten die Tschechen ganz ehrenwert. Bereits in der Gruppenphase hatten sie überzegt und mussten sich erst im letzten Spiel nach einem 1:1 nach regulärer Spielzeit, im Elfmeterschießen um den Gruppensieg (das keinen Einfluss auf Punkte und Tore in der Bilanz hatte) geschlagen geben. „Eigentlich wollten wir den FK Pilsen, nachdem sie so kurzfristig eingesprungen sind, zum Dank fürs nächste Jahr einladen und quasi eine Wildcard geben, aber jetzt haben sie sich durch ihre Finalteilnahme qualifiziert“, sagte Turniermanager Andreas Barth am Rande des Turniers.Im Finale selbst standen sich zwei konträre Spielarten gegenüber. „Ich glaube, das wird ein Spiel zweier grundverschiedener Mannschaften“, hatte Vauds Trainer Diego Sessolo vor dem Spiel schon gesagt. Und er sollte Recht behalten.

Die körperlich sehr robusten, präsenten Tschechen, treffen auf eher filigrane, spielerisch durchgängig starke Schweizer. Heraus kommt ein tolles Finale, das die rund 2000 Zuschauer in Ostrach zu sehen bekommen. Vor allem im ersten Abschnitt brennen beide Mannschaften ein Offensivfeuerwerk ab. Das Team Vaud erwischt mit seiner sehr offensiven, flügellastigen Auffassung der Viererkette den besseren Start, drängt zunächst die Pilsener in deren Hälfte. Doch nach und nach kommt der FK Pilsen auf. Nach einem Angriff über den starken Techniker Daniel Stipek, Jaroslav Fillinger und Marek Cmmiel setzt dieser den Schuss etwas zu hoch an (6.). Drei Minuten später zielt Vauds Gargantini zu hoch. Dann ist Pilsen an der Reihe. Nach einem Querpass von Beranek zielt Cmmiel zu hoch (12.). Die Tschechen attackieren früh, eröffnen den Schweizern aber auch so Räume. So nach einer Aktion vor der Abwehr, als Nelson Borges einfach zwischen zwei Tschechen springt, direkt abzieht und das Leder unhaltbar versenkt. Für Borges ist es das vierte Turniertor in drei Tagen. Damit wird er Torschützenkönig. Nachdem er im Schweizer Pokalfinale vor wenigen Wochen bereits einen 45-minütigen Profieinsatz absolviert hat, ein neuerlicher Erfolg für den jungen Mann mit der Nummer 17.

Flitzer sorgt für Höhepunkt

Im zweiten Abschnitt flacht das Spiel ein wenig ab. Kaum Chancen, weil Vaud geschickt die Räume eng macht und gefährlich kontert. Die dicksten Chancen haben die Schweizer, doch Beozadic (40.) und Kilinc (42.) verpassen es, frühzeitig alles klar zu machen.

Den schnellsten Sprint bei knapp 30 Grad Celsius Außentemperatur zaubern dann die Ostracher Ordner auf den grünen Rasen. Grund: Ein Flitzer hat „blank“ gezogen und präsentiert sich und anderes Unwesentliches der Tribüne. Die Ostracher Ordner fangen ihn ein, verweisen ihn des Stadions, lassen ihn aber später wieder rein. Wie sich später herausstellt soll er für die Aktion von seinen Wettgegnern 450 Euro erhalten haben.