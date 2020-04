SWR sucht Menschen und Geschichten aus Ostrach

Das „Landesschau Mobil“ des SWR kommt nach Ostrach. Die Dreharbeiten mit Reporter Michael Kost finden voraussichtlich ab Pfingsten statt. Dabei macht sich das „Landesschau Mobil“-Team auf Spurensuche nach interessanten Menschen und besonderen Orten.

Die Reportage stellt den Fernsehzuschauern vor, was das Leben in der Gemeinde im Landkreis Sigmaringen auszeichnet. Die Redaktion nimmt Anregungen entgegen, welche Persönlichkeiten und Geschichten aus Ostrach für die Sendung interessant sein könnten. Die Redaktion sucht nach Menschen mit bewegenden, skurrilen und spannenden Geschichten oder Interessen. Ein entsprechendes Kontaktformular befindet sich unter SWR.de/landesschau-bw.

„Auch wenn das Corona-Virus zurzeit den Alltag der Menschen bestimmt, wird es eine Zeit nach den Einschränkungen geben. Wir wollen die Vorfreude darauf hochhalten“, sagt Michael Kost, Projektleiter von Landesschau Mobil. Das Team arbeite daher mit Zuversicht daran, wieder spannende Orte und interessante Menschen aus Baden-Württemberg vorzustellen. „Deshalb freuen wir uns auch weiterhin über Tipps und Empfehlungen“, sagt Kost.

Vier Einzelepisoden sind voraussichtlich zu sehen von Montag, 29. Juni, bis Donnerstag, 3. Juli, als tägliche Rubrik in „Landesschau Baden-Württemberg“ von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR. Die fünfte Folge wird voraussichtlich am Freitag, 4. Juli, online unter www.swr.de/landesschau-bw gezeigt. Eine Die halbstündige Reportage ist voraussichtlich am Samstag, 5. Juli, von 18.15 bis 18.45 Uhr zu sehen.