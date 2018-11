Stumme Zeugen erinnern an Katastrophen

Ein gutes Jahrzehnt ist vergangen, seit das Land Baden-Württemberg und der Kreis Sigmaringen Feldkreuzen, Bildstöcken und Grenzsteinen auf die Spur ihres Uhrsprungs gingen. Das hatte zur Folge, dass so mancher stumme Zeuge der Geschichte neu entdeckt und oft sein Zustand als restaurierungsbedürftig empfunden wurde. Oft besannen sich Eigentümer ihrer Pflicht, Erneuerungen vorzunehmen oder gar zu ersetzen. Schließlich sind die Kleindenkmale stumme Zeugen von Geschehen in der Vorzeit: Unfall, Mord, Katastrophen und Seuchen.

An vielen von ihnen gehen die Menschen achtlos vorüber an dem, was den Vorfahren noch heilig war, zumal viele von ihnen einen religiösen Hintergrund hatten. Das Tempo der Zeit lässt ein Verweilen vor ihnen kaum mehr zu. Ganz anders ist es jüngst geschehen an einem Bildstock neben der Landesstraße Ostrach-Krauchenwies oberhalb von Habsthal, wo das Bild eines historischen Bildstockes stark verblichen war. Aufmerksam auf den Zustand wurden die Heimatchronisten Josef Unger (Ostrach) und Josef Kugler (Rosna).

Der Weg führte sie zu dem Rosnaer Holzkünstler und einstigen Waldarbeiter Alwin Dehne, dem Erfahrung in der Erneuerung und Pflege von Bildstöcken nachgesagt wird. Schließlich hat er acht solche Kleindenkmale bereits restauriert, dieses ist nun das neunte, wobei sein Auge bereits auf das zehnte im oberen Ostrachtal gerichtet ist.

Sein Weg führte ihn zu dem Malermeister Albert Beller in Mengen, der sofort seine Bereitschaft bekundete, das Bild zu erneuern. Noch im Spätherbst kehrte das Kleindenkmal, wie neu, an seinen alten Standort zurück.

„O ihr lieben Leut’, betet für uns, die ihr noch auf Erde seid.“

Diesen Platz hat es seit dem Jahre 1971, nachdem es von dem Reinharter Wagenmeister Alois Kugler geschaffen, das Bild von Pater Tutilo gemalt und von Pater Pius auf dem alten Habsthaler Friedhof geweiht worden war. Das Bild zeigt im oberen Teil die Schutzmantelmadonna, in der Mitte einen Kohlenmeiler und unten im Fegefeuer sich befindliche Seelen, die fordern: „O ihr lieben Leut’, betet für uns, die ihr noch auf Erde seid.“

Welchen Hintergrund hat der Bildstock im „Habsthaler Spitz“? Nach der Überlieferung bestand im Wald oberhalb von Habsthal einst eine Köhlersiedlung. Die gewonnene Holzkohle fand reißenden Absatz und war sogar bis nach Vorarlberg gefragt.

Von dort kamen pferdegespannte Fuhrwerke, die meistens am Abend beladen wurden und früh am folgenden Tag die Rückfahrt antraten. Die Fuhrmänner schliefen auf den Wagen über der Ladung, die noch Wärme ausstrahlte.

Ab und zu kam es zu Bränden, weil Kohlereste nicht abgeglüht waren, und so starb auch ein Fuhrmann auf dem brennenden Wagen. Beladene Wagen durften wegen Brandgefahr nur in freier Natur übernachten, was eine Verordnung der hochfürstlich hohenzollerischen Regierung vom 30. November 1814 bestätigt. Darin heißt es unter anderem, dass das Einstellen von mit Kohle beladenen Wagen in die Ortschaften bei Strafen von drei Reichstalern verboten ist. Die Orte weisen Abstellplätze aus.