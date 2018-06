Stiftung wird mit Naturschutzzentrum zusammengelegt

Das Großprojekt der Wiedervernässung des Pfrunger-Burgweiler Rieds wird Ende dieses Jahres abgeschlossen. Wenn es soweit ist, sind die Aufgaben der Stiftung Naturschutz abgearbeitet.

Danach werden die Aufgaben der Stiftung mit den Aufgaben des Naturschutzzentrums Wilhelmsdorf rechtlich zusammengeführt. Der Ostracher Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag dafür gestimmt, die bestehende Stiftungssatzung dementsprechend zu ändern. „Das Naturschutzprojekt ist dann zwar abgeschlossen, aber das Gebiet muss auch in Zukunft beaufsichtigt und kontrolliert werden, sagte Rolf Bosch, erster Vorsitzender der Stiftung Naturschutz.

Die Kosten, die dabei für die Gemeinde Ostrach entstehen, fallen in Zukunft geringer aus, da die großen Investitionen schon getätigt wurden. „Derzeit zahlt die Gemeinde noch 23500 Euro. In Zukunft wird die Jahresbeteiligung für Ostrach noch bei 10000 Euro liegen“, sagte Bürgermeister Christoph Schulz im Gemeinderat. Für die Öffentlichkeit ändere sich durch die Zusammenlegung nichts. „Die Stiftung und das Naturschutzzentrum wurden in der Bevölkerung schon immer als eine Institution wahrgenommen“, sagte der Bürgermeister.