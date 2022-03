Staub aus der Sahara taucht die Region in Orange

Luftströmungen haben Staub der Sahara über das Mittelmeer bis in unsere Region geweht. Das besondere Wetterphänomen hat am Dienstagnachmittag Josef Unger in Dichtenhausen bei Ostrach mit seiner Kamera eingefangen. Der Himmel über den Feldern und den Häusern bei Ostrach wurde in einem kräftigen rot-orangenen Ton getaucht. Der Staub ist hier sogar als Wolke sichtbar. „Durch entsprechende Lichtbrechungen an den Staubkörnchen entsteht ein diffuses Licht mit dominanten Rot- und Brauntönen. An diesen sogenannten Kondensationskörnchen lagert sich die Luftfeuchtigkeit ab, so dass die Lichtbrechung verstärkt wird“, erklärt Roland Roth von der Wetterwarte Süd die ungewöhnlichen Ereignisse am Himmel. Das Phänomen ist gar nicht so selten, denn für Meteorologen liegt die Sahara gar nicht so weit entfernt. Vor allem im Frühjahr und Sommer ist es zu beobachten und wird später auch auf den Autos sichtbar. Foto: Josef Unger