Stall für 1492 Schweine geplant

Ein Landwirt aus Tafertsweiler hat ein Baugesuch für den Neubau eines Mastschweinestalls für 928 Tiere gestellt. Seinen bisherigen Stall, der Platz für 720 Tiere bietet, will er umbauen, so dass dort in Zukunft noch 564 Schweine Platz haben.

„In dem alten und dem neuen Stall hätten gemeinsam insgesamt 1492 Tiere Platz“, sagte Gertrud Stark-Rothacher, als die den Gemeinderäten die Pläne vorstellte. Der Gemeinderat stimmte dem Baugesuch bei einer Gegenstimme vorbehaltlich zu. Nun muss der Ortschaftsrat noch zustimmen.