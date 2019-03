Sportler begeistern mit Vorführungen

Auch in diesem Jahr hat der Turngau Hohenzollern wieder zum Turngautreff eingeladen. Gastgeber war in diesem Jahr der am südlichsten gelegene Verein des großen Gaus, der Turnverein Ostrach. Dessen Mitglieder gaben sich am Samstag viel Mühe, damit sich die Gäste in der vollbesetzten Buchbühl-Halle richtig wohlfühlen.

Rund 250 Zuschauer erlebten ein tolles zweieinhalbstündiges Programm aus kurzweiliger Show, beeindruckenden Tänzen, atemberaubender Akrobatik und hervorragendem Turnsport. Mit dabei waren der TSV Sigmaringendorf mit seiner Turner- und Wettkampfgruppe, der TV Bingen, die Germanenzunft Benzingen, der Rock ’n’ Roll Club Cadillac aus Mengen, der SC Sigmaringendorf und natürlich die Gastgeber selbst. Viel Aufwand und Kreativität hatten die einzelnen Gruppen für ihre Kostüme aufgebracht, sodass sich auch das Auge erfreute. Kleine blaue Schlümpfe aus Sigmaringendorf schwirrten ebenso über die Bühne, wie die Saltos schlagenden Jungs aus Ostrach, die temperamentvollen Nachwuchs-Rock ’n’ Roller aus Mengen, die „Magierinnen“ aus Bingen oder die Tanzfrauen aus Benzingen in ihren buntschillernden Kostümen. Höhepunkt war die große Gruppe der aktiven Sportlerinnen aus Sigmaringendorf. Sie faszinierten ihr Publikum nicht nur mit einem langen Tanz voller überraschender sportlicher und optischer Elemente, sondern auch mit unterschiedlichsten Kostümen. Besonders beeindruckend: Die Vereine hatten neben den Erwachsenen und den älteren Jugendlichen auch ihre kleinen durchaus ehrgeizigen Nachwuchstalente mitgebracht.

Viel Beifall gab es für alle Gruppen, für die Jüngsten ebenso wie für die geradezu professionell wirkenden Tanzformationen, und hätte der Programmrahmen es zugelassen, wäre sicher auch um so manche Zugabe gebettelt worden. Durch das Programm, das Heike Grom vom Turngau zusammengestellt hatte, führte Bettina Stehle. Sie kündigte nicht nur mit Charme die einzelnen Vorführungen an, sondern wusste auch viel über die mitwirkenden Vereine zu erzählen.

„Die Vorführungen spiegeln die sportliche Vielfalt im Turngau wider“, sagte die sichtlich begeisterte Waltraud Manter, die das Amt der Vizepräsidentin im Turngau innehat, am Ende. Ihr ausdrücklicher Dank galt dem Ostracher Turnverein, ihrem „Heimatverein“, wie sie betonte, für die Ausrichtung des Treffens, denn es sei, so zuvor der Präsident des Turngaus, Josef Baumgärtner, „nicht mehr so einfach, einen Verein zu finden“. Für Elfriede Schöb, die Vorsitzende der Ostracher Turner, die das Programm gemeinsam mit ihren Vorstandskollegen und Übungsleitern eröffnet hatte, war das kein Thema. „Wir haben uns gern bereit erklärt, die Veranstaltung zu übernehmen“, sagte sie.