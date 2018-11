Sieger der Dakar-Rallye legt Stopp in Ostrach ein

Schon im Frühjahr des vergangenen Jahres hat das Team „Kamaz Master“, das mehrfach die Rallye Dakar im Bereich Lastwagen gewonnen hat, einen Halt in Ostrach eingelegt. Am kommenden Freitag und Samstag werden Fahrer erneut für Fahrzeugbesichtigung und Autogrammstunde zur Verfügung stehen.

Bereits 15 Siege gehen auf das Konto des Teams „Kamaz Master“ bei der Rallye Dakar. Der Wettbewerb gilt als die bedeutendste Wüsten- und Langstreckenrallye der Welt. Ursprünglich fand sie ab 1978 in Afrika statt und hieß Name Rallye Paris-Dakar. Aufgrund einer Terrordrohung wurde sie 2008 abgesagt und findet seit 2009 aus Sicherheitsgründen in Südamerika statt.

Derzeit ist das Team „Kamaz Master“ von Russland auf dem Weg nach Südamerika mit Zwischenstopp in Ostrach. Zustande gekommen ist der Besuch über private Kontakte. Wer sich das Fahrzeug anschauen und obendrein noch ein Autogramm möchte, muss zum Steakhaus Polenta, Reinhold-Frank-Straße 1, kommen. Dort steht das Team von „Kamaz Master“ am Freitag, 16. November, von 12 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr bereit. Am Samstag, 17. November, besteht noch von 10 bis 13 Uhr die Möglichkeit, sich Fahrzeug und Team am Steakhaus Polenta anzusehen. Von Ostrach geht es weiter nach Le Havre, wo Ende November die Fahrzeuge sich per Schiff nach Südamerika aufmachen. Anfang Januar sollen sie im Hafen von Lima ankommen. Kamaz ist ein russischer Automobilhersteller. In dem Werk rund 1000 Kilometer östlich von Moskau werden außer Lastkraftwagen auch Dieselmotoren, Omnibusse und Panzer produziert.

5000 Kilometer durch Peru

Die elfte südamerikanische und 41. Rallye wird in Peru ausgetragen. Zu den Besonderheiten der Strecke in diesem Jahr gehört, dass sie hauptsächlich durch Wüstenregionen führt und Dünengebiete etwa 70 Prozent der Strecke ausmachen. Die Rallye startet am 6. Januar in der peruanischen Hauptstadt Lima. Dann folgen in Arequipa zehn Etappen. Die Gesamtlänge der Strecke beträgt 5000 Kilometer, wovon 3000 Kilometer aus Sonderprüfungen bestehen. Die Rallye endet am 17. Januar in Lima. In einem Fahrzeug sitzen jeweils ein Pilot, ein Co-Pilot und ein Mechaniker. Doch das ist noch lange nicht alles: Zur Ausstattung gehören zum Beispiel noch eine mobile Werkstatt, eine Feldküche und eigene Schlafmöglichkeiten.

Das Team „Kamaz Master“ tritt in Peru mit vier komplett neuen Lastwagen an. Eine Umrüstung der Fahrzeuge war auch erforderlich, da die Vorgaben für die maximal erlaubte Motorenzahl geändert wurden. In dem Neuwagen, der im Mai fertiggestellt wurde, ist ein Sechs-Zylinder-Motor eingebaut. „Außen unterscheidet sich das Fahrzeug von vorherigen Renn-Lastwagen in seinem modernen und aggressivem Design“, heißt es in einer Pressemitteilung des Teams.