Sexuelle Belästigung: 14-Jährige wehrt sich mit einem Tritt

Ein Unbekannter hat ein 14-jähriges Mädchen am Freitagabend in der Nähe der Reinhold-Frank-Schule in Ostrach sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen. Das Mädchen ging nach Angaben der Polizei gegen 18 Uhr zu Fuß vom Areal der Reinhold-Frank-Schule in Ostrach in Richtung Weiherstraße.

Auf dem Fußweg auf Höhe der Tennisplätze wurde sie von hinten von einem unbekannten Mann angegangen. Der Tatverdächtige fasst dem Mädchen an das Hinterteil und versuchte ihre Oberbekleidung nach oben zu schieben. Mit einem Tritt in die Genitalien des Mannes gelang es der Geschädigten den Annäherungsversuch sofort zu unterbinden. Anschließend rannte sie davon.

Der Tatverdächtige war etwa 180 bis 185 cm groß, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, schwarzem Kapuzenpulli sowie schwarzen Schuhen und sprach mit leicht schwäbischem Dialekt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche zur Tatzeit sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefonnummer 07581/48 20 erbeten.