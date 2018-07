Sekundenschlaf endet mit Prall gegen Hügel

Weil er laut Pressebericht der Polizeidirektion Sigmaringen am Steuer eingenickt war, ist ein 19-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Der junge Mann fuhr auf der Altshausener Straße in Richtung Ostracher Ortsmitte. Kurz nach dem Ortseingang kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 50 Meter über einen Grünstreifen und dann zwischen zwei Bäumen hindurch. Nach weiteren 70 Metern prallte das Fahrzeug gegen einen Erdhügel und kam nach einer 180-Grad-Drehung zum Stillstand. Der 19-Jährige konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien. Die Polizei vermutet einen Sekundenschlaf als Ursache des Unfalls. Sie hat den Führerschein des 19-Jährigen beschlagnahmt. Die Ostracher Feuerwehr half bei den Bergungsarbeiten.