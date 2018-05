Sechs Frauen kümmern sich um die Finanzen

Bei der Generalversammlung des Musikvereins Ostrach und des Fördervereins Anfang März war noch kein Mitglied bereit gewesen, den Posten des Kassiers zu übernehmen. Doch die Suche nach Freiwilligen, die bereit für dieses Amt sind, war erfolgreich. So konnten die Mitglieder des Musikvereins bei einer außerordentlichen Generalversammlung die Wahl des Kassiers nachholen. Insgesamt sechs junge Frauen aus den Reihen des Fördervereins und des Musikvereins hatten sich bereit erklärt, die finanziellen Geschäfte in die Hand zu nehmen. Bei den Neuwahlen herrschte vollkommene Einstimmigkeit und große Erleichterung, sowohl bei den Vorstandsmitgliedern als auch bei den versammelten Mitgliedern.

Zuerst tagte der Förderverein unter dem Vorsitz von Frank Zehnpfennig, der gleich nach seinem Willkommensgruß zum Tagesordnungspunkt Wahlen überleitete. Im Förderverein übernahmen Susanne Bergheimer und Ilona Lichtenberger das Amt der Kasse.

Danach war es der Vorsitzende des Musikvereins Ostrach Christoph Andelfinger, der für den Musikverein die Wahlen leitete. Hier wurden Ines Reck und Michaela Wildermuth als neue Kassiererinnen nominiert und einstimmig gewählt. Die Finanzen werden künftig geprüft von Judith Fischer und Andrea Reischmann.

Im Hinblick auf die bevorstehenden Auftritte und Großveranstaltungen im laufenden Jahr, bei welchen der Musikverein größtenteils die Regie übernehmen wird, ließ vom Vorstandsteam Christoph Andelfinger verlauten, dass natürlich das Eichbühlfest vom 3. bis 8. August dieses Jahres einer der großen Höhepunkte sein wird. Vor allem freue sich der Musikverein auf die musische Abordnung aus der Partnerschaftsstadt Etréchy. Ferner stehen zahlreiche Auftritte bei befreundeten Musikkapellen in nächster Zeit auf dem Programm, so Frühschoppenkonzerte in Mundingen und Urnau. Traditionell dann das Jahreskonzert am Samstagabend vor dem ersten Adventssonntag, das bereits in etlichen Proben inzwischen auch bereits im Visier ist.