Schulleiter mit Anmeldezahlen zufrieden

Kürzlich haben die Schulen die Anmeldungen für die fünften Klassen entgegengenommen. Die Schulleiter berichten in einer Umfrage von weitgehend stabilen Anmeldezahlen: Mal gibt es einen Anstieg zu verzeichnen, mal einen Rückgang, in einem Fall auch genau dieselbe Anmeldezahl wie im vergangenen Jahr.

„Wir haben 54 Anmeldungen“, sagt Schulleiter Oliver Paul für das Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal, das eine Grund- und Gemeinschaftsschule ist. Das ergebe zwei Klassen, in der Gemeinschaftsschule Lerngruppen genannt. „Von dem her sind wir dieses Jahr wieder gut bestückt“, freut sich der Rektor über die Anmeldezahl. „Wir sind auch froh, damit wieder in die Zweizügigkeit zu kommen“, ergänzt er – in den beiden Jahren davor waren es nämlich weniger Anmeldungen, damals gab es laut Paul jeweils eine Lerngruppe in der Klassenstufe fünf.

Hälfte mit Hauptschulempfehlung

Etwa 50 Prozent der angemeldeten Schüler hätten eine Haupt- und Werkrealschulempfehlung, etwa 40 Prozent eine Realschul- und zehn Prozent eine Gymnasialempfehlung, erläutert der Schulleiter weiter. In einer Gemeinschaftsschule werden alle drei Lernniveaus unterrichtet. Viele Schüler kommen dem Schulleiter zufolge aus Ostrach, aber auch welche aus dem Raum Pfullendorf, Krauchenwies und Riedhausen.

Dieselbe Anmeldezahl wie im vergangenen Jahr kann die Herzog-Philipp-Verbandsschule Altshausen verzeichnen: „Wieder 27“, teilt Schulleiterin Cornelia Schneider mit. Wie im vergangenen Jahr wird es daher auch wieder eine fünfte Klasse geben. „Das passt schon“, ist sie mit der Anmeldezahl zufrieden. Die Schüler kommen nicht nur aus dem Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbands Altshausen. „Wir haben auch schon welche aus dem Umland“, sagt Schneider, beispielsweise aus Richtung Ostrach. Im vergangenen Jahr waren es zunächst 26 Schüler, die sich für die Klassenstufe fünf angemeldet hatten, damals gab es aber noch eine Nachmeldung.

Schüler kommen aus der Region

Katharina Finkbeiner, Schulleiterin des Progymnasiums Altshausen, gibt per Mail Auskunft. „Wir haben 21 Anmeldungen und sind damit zufrieden. Es gibt also eine fünfte Klasse“, schreibt Finkbeiner. Mit dieser Klassengröße könne man gut arbeiten. „Wir haben unsere Anmeldungen damit leicht erhöht gegenüber dem letzten Jahr“, ergänzt Finkbeiner mit Blick auf das Vorjahr, als es 19 Anmeldungen gegeben hatte. Die meisten neuen Schüler kommen laut Finkbeiner aus dem Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbands, wie jedes Jahr gebe es auch einige Schüler von außerhalb des Verbandsgebiets.

„Wir haben 53 Anmeldungen“, berichtet Schulleiter Markus Geiselhart für die Michel-Buck-Gemeinschaftsschule Ertingen/Herbertingen. Das ergibt zwei Klassen. „Ja, wir sind sehr zufrieden“, sagt Geiselhart, auch wenn es acht Schüler weniger seien als im vergangenen Jahr: Damals waren es 61 Anmeldungen. Es gebe aber auch weniger Viertklässler im Vergleich zum vorherigen Jahr, so Geiselhart. Bemerkenswert findet der Schulleiter, dass dieses Jahr der Anteil der Schüler, die eine Gymnasial- oder Realschulempfehlung haben, mehr als 50 Prozent beträgt, der Rest hat eine Haupt- und Werkrealschulempfehlung.

Am Studienkolleg St. Johann in Blönried sind es im kommenden Schuljahr 77 Fünftklässler, wie Schulleiter Klaus Schneiderhan berichtet. Das ergibt drei fünfte Klassen. „Das ist völlig in Ordnung“, sagt der Schulleiter. Im vergangenen Jahr gab es 81 Anmeldungen. Die Schule freue sich, dass die Eltern und Schüler Vertrauen zum Studienkolleg hätten.