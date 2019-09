Schule in Burgweiler soll wieder öffnen

Im Gegensatz zu mancher konstituierenden Ortschaftsratssitzung, die häufig nur wenige Bürger interessierte, ist der Sitzung des Ortschaftsrates Spöck/Kalkreute am Mittwochabend eine ansehnliche Zuhörerschaft beschieden gewesen. Bürgermeister Christoph Schulz, der die Sitzung leitete, freute sich über den Zuspruch der Bevölkerung. „Wir setzen mit dieser konstituierenden Sitzung einen Schlusspunkt unter die Kommunalwahl und starten damit in die neue Amtszeit“ so der Bürgermeister – der später erklärte das Ziel ins Auge gefasst zu haben, die Grundschule Burgweiler, die derzeit wegen Lehrermangels geschlossen ist, wieder zu aktivieren.

Bevor es so weit war, galt es noch das Nichtvorliegen von Hinderungsgründen festzustellen, ausscheidende Ratsmitglieder zu verabschieden und langjährige kommunalpolitische Mitstreiter zu ehren. Mit Jürgen Fularcyk, der sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellte, brauchte nur ein Mitglied des Gremiums verabschiedet werden. Ortsvorsteher Rudolf Birkhofer und Bürgermeister Christoph Schulz dankten Jürgen Fularcyk für sein fünfjähriges Wirken im Ortschaftsrat und für sein bürgerschaftliches Engagement, das er in den Vereinen des Ortes weiterhin ausübt. Seit vier Wahlperioden und damit 20 Jahre ununterbrochen, gehören Edwin Restle und Günther Schwarz dem Gremium an. Für diese vorbildliche Leistung zeichnete Schulz die beiden mit der silbernen Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg aus. Mit der gemeinsam gesprochenen Verpflichtungsformel wurden die neu- und wiedergewählten Ortschaftsräte Antonia Söllner, Markus Baur, Rudolf Birkhofer, Edwin Restle, Günter Schwarz und Marcus Zimmermann auf die neue Amtsperiode verpflichtet.

Bei der Wahl der Gremiumsführung hatte es Schulz leicht, denn bis auf eine Ausnahme gab es keine Veränderung. So wurde Ortsvorsteher Rudolf Birkhofer per Akklamation mehrheitlich wiedergewählt. Er tritt damit seine vierte Amtszeit an. Einstimmigen Zuspruch erhielten Marcus Zimmermann als stellvertretender Ortsvorsteher und Günter Schwarz als Protokollführer. Der wiedergewählte Ortsvorsteher dankte für den Vertrauensbeweis und die konstruktive Zusammenarbeit im Gremium. Die notwendigen Straßensanierungen und vor allem die anstehende, zwingend notwendige Renovierung der Kapelle in Kalkreute nannte er als Beispiele der kommunalpolitischen Aufgaben der nahen Zukunft. Bürgermeister Schulz nutzte den Abend, um über die großen Wegmarken der Ostracher Gemeindepolitik zu informieren. Viel Anstrengung insbesondere für die Kämmerei war und ist die Umstellung in die doppelte Haushaltsführung. Investitionsschwerpunkte der kommenden Jahre seien der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Ostrach, die Ausweisung von Baugebieten und die Schaffung von Kindergartenplätzen. Die teilweise maroden Straßen, die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses, der Zustand des Biotops „Kalkreute Hilbe“ und das Gerücht um einen Windpark im Pfullendorfer Wald waren die Anfragen der anwesenden Bürger.