Schulamt besucht Ostracher Schulzentrum

Das Reinhold-Frank-Schulzentrum im Ostrachtal startet am Montag in ein richtungsweisendes Schuljahr, denn schon bald soll es als Gemeinschaftsschule den Schulalltag bestreiten. Im Moment wird das Konzept fertig ausgearbeitet, ehe der Antrag seitens der Schule spätestens bis 1. Oktober gestellt sein muss. Bereits am 19. September kommt eine Kommission des Schulamts nach Ostrach, um die Gegebenheiten vor Ort zu begutachten.

„Es waren arbeitsreiche Sommerferien“, sagt Linda Hofbeck, die seit 1. August offiziell die neue Konrektorin an der Ostracher Schule ist. Vor allem die ersten beiden und die letzten beiden Ferienwochen seien in der achtköpfigen Lenkungsgruppe „sehr arbeitsreich“ gewesen.

Ein erstes Konzept ist ausgearbeitet und an die Kollegen verschickt worden. Jetzt werden die Rückmeldungen in den Entwurf eingefügt. Noch drei Wochen hat die Gruppe Zeit, das Konzept fertigzustellen, dann muss sie es dem Schulamt vorlegen. „Es handelt sich dabei um ein Gerüst. Wir haben geschaut, was ist möglich, was ist schon vorhanden in Ostrach. Und wo sind noch Entwicklungen notwendig“, sagt Hofbeck.

Dieses Gerüst soll im nun beginnenden Schuljahr mit Details ergänzt werden. „Es gibt beispielsweise noch nicht für alle Fächer sogenannte Kompetenzraster. Wie die Pläne konkret umgesetzt werden, das wird im Laufe der Zeit entschieden“, so Hofbeck. Außerdem, so die Konrektorin, handle es sich immer noch „nur“ um einen Antrag, der im „nicht zu erwartenden Fall“ auch abgelehnt werden könne. „Deshalb wäre es verfrüht, bereits heute sämtliche Details zu klären.“

Der nächste Schritt auf dem Weg zur angestrebten Gemeinschaftsschule steht am 19. September an: Dann kommt ein Gremium des Schulamts und des Kultusministeriums, um das Schulzentrum unter die Lupe zu nehmen und Empfehlungen für die Umsetzung auszusprechen. Der weitere Zeitplan sieht im Idealfall dann so aus: Nach Abgabe des Antrags beim Schulamt (1. Oktober) kann der Gemeinderatsbeschluss bis Ende Oktober nachgereicht werden. Der Antrag der Ostracher Schule durchläuft dann verschiedene Gremien in Schulamt, Regierungspräsidium und Kultusministerium. „Ende Januar rechnen wir mit einer Rückmeldung“, sagt Linda Hofbeck, die sehr optimistisch ist, dass die geplante Gemeinschaftsschule umgesetzt wird.

„Weil wir davon ausgehen, dass es klappt, haben unsere Kollegen bereits erste Fortbildungen besucht, um sich auf das individuelle Lernen vorzubereiten“, erklärt Linda Hofbeck. Im Herbst seien weitere Seminare zum Thema eingeplant, „gerade für die Lehrer der fünften und sechsten Klassen“.

Weiterhin laufen auch die Gespräche mit dem Gymnasium in Wilhelmsdorf und der Schule in Horgenzell, was eine künftige Kooperation betrifft. So soll das Erreichen des gymnasialen Niveaus sichergestellt werden. Auch die Ausschreibung einer oder mehrerer Gymnasiallehrer-Stellen ist geplant.

Jetzt beginnt aber zuerst der ganz normale Schulalltag, noch ohne Prädikat „Gemeinschaftsschule“.