Schlägerei unter Betrunkenen

Ein 39- und ein 35-jähriger Mann sind am Samstag um 7 Uhr mit einem 30-jährigen Mann in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Streit geraten. Das teilt die Polizei mit. Im Verlauf dieses Streits schlug der 39-jährige Täter mehrmals mit der Faust auf den Geschädigten ein und der 35-Jährige trat ihn mit dem Fuß, als er bereits am Boden lag. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Täter vom Tatort, wurden aber kurze Zeit später von den Beamten gestellt. Ein Alkoholtest ergab, dass alle Beteiligten nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss standen. Die beiden Täter erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.