Scheibe eines Lieferwagens eingeschlagen

Noch Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung am Lieferwagen eines Tabakwaren-Händlers in Ostrach. Das Fahrzeug stand am Freitag gegen 23 Uhr am Kiesparkplatz an der Ecke Hauptstraße, Albert-Reis-Straße. Nach Angaben der Polizei haben mehrere Jugendliche eine Seitenscheibe des Lieferwagens eingeschlagen und wollten offensichtlich Gegenstände aus dem Fahrzeug entwenden. Nachdem die Jugendlichen bemerkt wurden, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei alkoholisierte Jugendliche (15 und 16 Jahre alt) festgenommen und den Eltern überstellt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzten, Telefon 07581/48 20.