Schavan schwärmt: „Dieser Papst ist ein Geschenk“

Viel Beifall hat Annette Schavan, ehemalige Botschafterin am Heiligen Stuhl in Rom, am Donnerstagabend für ihren Vortrag im Pfarrheim in Ostrach erhalten.

„Der Papst vom anderen Ende der Welt versteht Unruhe als eine treibende Kraft, sich provozieren zu lassen von Verschweigen und Vergessen, von Abhängigkeiten und von allen Missachtungen die Menschen erfahren. Er ermutigt die Christen und die Kirche dazu, Neues nicht zu fürchten, ihm vielmehr Aufmerksamkeit zu schenken, sich davon verändern zu lassen und Erfahrungen von Hoffnung und Freiheit zu ermöglichen, vor allem an der Peripherie“ dieser Auszug aus ihrem Buch „Gott, der erneuert“ war mit der Leitgedanke des Vortrages.

Das Bildungswerk der katholischen Kirchengemeinde Ostrachtal und die Erwachsenenbildung der evangelischen Kirchengemeinde Ostrach und Wald hatten dazu eingeladen. Auch wenn einige Plätze im Pfarrheim leer blieben, konnte der Sprecher vom Team des Bildungswerkes Klaus Reichle eine ansehnliche Zahl an Besuchern, darunter auch Bürgermeister Christoph Schulz und Pfarrer Meinrad Huber begrüßen.

Wenn Martin Luther heute nach Rom kommen würde, würde er ihn empfangen. Annette Schavan

Die von Reichle für die Einführung verwendete, anlässlich des Reformationsjahres 2017 geschaffene Fotomontage „Martin Luther und der erste Papst aus dem Jesuitenorden“ griff Schavan auf, um eine wesentliche Charakterisierung des Pontifikats von Papst Franziskus zu beschreiben. „Menschen des neuen Weges“ wurden die Urchristen genannt.

Dies sei auch eine Triebfeder im Tun des Papstes. „Wenn Martin Luther heute nach Rom kommen würde, würde er ihn empfangen.“ So wie er 2017 bei einer Privataudienz alle deutschen evangelischen Bischöfe empfangen hat, um sie zu ermutigen, den Weg der Ökumene weiter zu gehen.

Schavan konnte aus dem Erfahrungsschatz von vierjähriger Diplomatenarbeit und Begegnungen mit dem Heiligen Vater berichten. Franziskus sei kein politischer Aktivist, sondern ein Mann, der bei den Armen ist, machte sie deutlich. Er kenne die existenziellen Nöte der Menschen und wolle durch seine Worte und Taten die Welt wachrütteln.

Schavan ruft Christen zu Radikalität auf

Deshalb ginge er dahin, wo Versöhnungsprozesse und Dialoge notwendig seien und nicht in die homogenen Milieus, machte Schavan deutlich. Drei zentrale Fragen müsse sich der Christ stellen: Woran hängt mein Herz? Woran binde ich mich? Wo lasse ich mich provozieren? Heute müsse sich die Kirche diese Fragen selbst stellen, mahnte sie.

Sie rief dazu auf, die Radikalität des Christentums zu leben. Durch den Gottesdienst und den Dienst am Menschen könne man den Glauben an Gott bezeugen. Es gäbe in der Kirche und im Klerus genügend Stimmen, die nicht vorwärts- sondern rückwärtsgewandt seien, stellte Schavan fest.

„Die Kunst des Politischen besteht in der Gestalt des Wandelns“, sagte sie. Es müsse Bewegung da sein, damit wir Menschen erreichen und so Zeugnis unseres Glaubens sind. Im Zustand der Harmonie verändere sich nichts, ohne Konflikte bewege sich nichts. Papst Franziskus wolle Erneuerung auf Grundlage des Zweiten Vatikanischen Konzils und aus seiner Theologie heraus: „Christen gehen an die Peripherie“.

Papst setzt sich für Umweltschutz und gegen soziale Ungerechtigkeit ein

In dem interreligiösen Dialog hätte der Papst immer wieder von der gemeinsamen Verantwortung für die Welt gesprochen. „Demokratie und Vielfalt sind das Entscheidende für die Freiheit“, zitierte sie abermals. Mit seiner 2015 veröffentlichten Enzyklika „Laudato si“ , die sich schwerpunktmäßig mit dem Themenbereich Umwelt- und Klimaschutz, der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und den einhergehenden sozialen Ungerechtigkeiten auseinandersetzt, habe er zu einem weltweiten Umdenken aufgerufen.

Die aktuellen Ereignisse geben Papst Franziskus recht. Diese Enzyklika gelte auch als Wendemarke in der Kirchengeschichte. Eine konsequente Fortsetzung sieht Schavan in der im Oktober stattfindenden Amazonas-Synode, einer Zusammenkunft aller Bischöfe aus den Amazonas-Anrainerländern, mit dem Thema „Amazonas: Neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie“.

Am Ende ihres von Authentizität und Nachdenklichkeit geprägten Vortrags, der aber auch aufrüttelnde Zukunftshoffnung einer sich trotz allen Problemen und Unkenrufen entwickelnden Weltkirche vermittelte, war ihr Resümee: „In einer Zeit, in der Menschen aus Angst neue Mauern bauen wollen, ist dieser Papst ein Geschenk“.

Wie sehr die klaren Worte auf Widerhall stießen, zeigte nicht nur der Beifall sondern auch die anschließende Fragerunde, bei der die Arbeit einer Botschaft am Heiligen Stuhl, die Rolle der Frau in der Kirche, Maria 2.0, die Rolle der Ortskirchen, die Streitkultur der Deutschen Bischofskonferenz und der Vatikan als Organisation Themen waren.