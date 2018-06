Sautter gibt Grenzsteinmuseum ab

Das Ostracher Grenzsteinmuseum ist in neuen Händen. Am Mittwochvormittag hat Ludwig Sautter, Ideengeber und Organisator der Einrichtung, die Ausstellung im Amtshaus an die Heimatmuseumsgruppe übergeben. „Im Freilichtmuseum werde ich mich diese Saison noch einbringen, aber danach ist Schluss“, kündigte Sautter an. Er werde im Herbst 75 Jahre alt und sehe dies als einen passenden Schnitt an.

Im Freilichtmuseum bei Burgweiler wurde vor rund zwölf Jahren auf rund 4000 Quadratmetern die hügelige Endmoränenlandschaft Ostrachs samt Nachbarschaft im Verhältnis 1:200 nachgebaut. Das bedeutet: Ein Schritt von etwa einem halben Meter Länge auf der Anlage entspricht rund 100 Metern in der Landschaft. Ortschaften sind symbolisiert durch Tafeln, Büsche stehen für Wälder, die Kieswege für Straßen und eben die Hecken für die Grenzen. Gelbe Blüten grenzen das badische Gebiet ein, Weiß deutet auf Hohenzollern hin, Rot steht für Württemberg. Außerdem hat Sautter in dem Zusammenhang einen Vermessungslehrpfad initiiert. Im Ostracher Amtshaus ergänzt eine Ausstellung die Freilichtanlage. „Die Ausstellung ist sozusagen die wissenschaftliche Basis zur Außenanlage“, sagte Sautter.

Bei der Übergabe am Mittwochvormittag ging Sautter auf die Entstehungsgeschichte des Museums ein. Als er 1997 nach Ostrach zog, dachte er, auf württembergischen Gebiet gelandet zu sein. „Mein Nachbar sagte aber, ich sei im Hohenzollerischen und die genauen Grenzen seien unklar“, erinnerte sich Sautter. So kam die Idee, die einstigen Grenzen aufzuspüren. Mit einer Karte aus dem Jahr 1824 machten er und seine Frau sich auf die Suche. Mit jedem gefundenen und dokumentierten Grenzstein wuchs schließlich auch der Plan, die Erkenntnisse in einem Museum zu präsentieren. 2002 wurden schließlich die sehenswerte Freilichtanlage sowie die anschauliche Ausstellung im Amtshaus eröffnet.

Bürgermeister Christoph Schulz lobte das Grenzsteinmuseum als Sautters „Lebenswerk innerhalb der Gemeinde“. Die Ausstellung im Amtshaus, die Außenanlage bei Burgweiler und der in der Gemeinde verlaufende Vermessungslehrpfad seien hervorragend gelungen und ein Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde. Gerhard Fetscher, Leiter der Heimatmuseumsgruppe, bedankte sich bei Sautter. „Ich nehme das Vermächtnis gerne an.“ Fetscher betonte Sautters vorbildliche Leistung. „Es ist großartig, was aus der Idee entstanden ist. Das Museum hat Ostrach als die Drei-Länder-Gemeinde bekannt gemacht“, sagte Fetscher.

Die Ausstellung im Amtshaus ist jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. In der Freilichtanlage gibt es von Mai bis September ebenfalls zu diesen Zeiten Führungen. Weitere Termine können vereinbart werden unter 07585/536.