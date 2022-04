Saisoneröffnung der Blaskapelle Peng begeistert Publikum und Musiker

Nach mehr als zwei Jahren Abstinenz von Geselligkeit, Blasmusik und toller Stimmung haben es die Musiker der Blaskapelle Peng mit ihrer Sängerin Ute beim Konzert zur Saisoneröffnung geschafft, die Ostracher Buchbühlhalle bis auf den letzten Platz zu füllen. Es sei ein Start in die Saison 2022 gewesen, der nicht besser hätte sein können, wird ein Fan-Ehepaar aus dem Westerwald in dem Presseschreiben wiedergegeben. Die 17 Musikern und Sängerin Ute boten ein Programm böhmisch-mährischer Blasmusik, durch das Helmut Kiefer mit Witz und Humor führte. Man habe förmlich gespürt, wie die Zuhörer wieder Freude hatten, sagen Jörg Bösch und Wolfgang Kugler vom Management. Daher ließ es sich Harald Reiss vor den geforderten Zugaben als musikalischer Leiter auch nicht nehmen, einen Dank an alle zu richten, die zu diesem Abend beigetragen hatten – insbesondere den Fans für ihre Treue und auch dem Musikverein Ostrach, der für die Bewirtung sorgte. Foto: