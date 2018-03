Rolf Reisky wird neuer Zunftmeister

Auf eine insgesamt erfolgreiche Fasnet konnte die Bauzemeck-Zunft am Freitagabend im Puzzles in Ostrach zurückblicken. Armin Wanschura gab außerdem an diesem Abend nach insgesamt sieben Jahren sein Amt als Zunftmeister an Rolf Reisky ab.

Im vollen Saal nahmen es einige der über einhundert erschienenen Mitglieder der Bauzemeck-Zunft in Kauf zu stehen, da die Wahl eines neuen Vorsitzenden anstand. Nach der Begrüßung von Zunftmeister Armin Wanschura, in der er noch einmal offiziell verkündete, dass es seine letzte Hauptversammlung als Zunftmeister sein werde, er jedoch weiterhin bei der Zunft bleiben werde und auch dem neuen Zunftmeister zur Verfügung stehe, folgten die Berichte des Vorstands. Insgesamt waren die Berichte des Kanzellars und des Säckelmeisters im Bezug auf die vergangene Fasnet und im Blick auf alle Abteilungen sehr zufrieden-stellend für die Mitglieder der Zunft.

Obwohl die Fasnet „kurz und schmerzlos“ war, wie Kanzellar Jürgen Koch seinen Bericht abschloss, hat die Zunft in diesen wenigen Wochen und auch auf das Jahr verteilt, viel geleistet. Neben dem Ringtreffen des VFON, dem Bürgerball, zahlreichen Umzügen, Christbaumsammeln oder dem „MiVoSchmoDo“-Fest am Mittwoch vor dem Schmotzigen Donnerstag, war die Zunft beispielsweise auch bei der Classic World Bodensee, dem Ostracher Dorffest mit Oldtimer-Rennen oder mit einigen Mitgliedern in Berlin präsent. Häswartin Sonja Kurz konnte außerdem anmerken, dass die Nachfrage nach Häsern in diesem Jahr in allen Abteilungen größer als das Angebot war und dass bereits Wartelisten für das nächste Jahr geführt würden.

Konflikte in Abteilungen

Nachdem der Vorstand einstimmig entlastet worden war, folgten die Berichte der einzelnen Abteilungen, die ihr Tun während des Jahres erläuterten oder auch sagen konnten, was für Missstimmung oder Unmut gesorgt hatte. Während Martina Schauer, Abteilungsleiterin vom Zunftballett, Melanie Reisky, Abteilungsleiterin der Blätzle und Corinna Geiselhart, Abteilungsleiterin der Seerosen ihre Berichte kurz und knapp vorgetragen haben, appellierte Daniel Varesano, Leiter der Bauzemeck an die Zunft: „Wenn alle an einem Strang ziehen, dann kann vieles noch besser sein“, sagte er. Gregor Knäpple, Hexenmeister der Riedhexen gab seinen gesamten Bericht in Form eines Reimes zum Besten. Hier erklärte er etwa die Absage des Hüttenfestes im vergangenen Jahr: „Einen Tag Urlaub haben wir genommen und dafür aber ein Unwetter bekommen.“

Aber auch wenn es in den Abteilungen vereinzelt zu Konflikten gekommen war, betonte Armin Wanschura noch einmal deutlich, dass die Zunft nicht so gut dastehen würde, wenn nicht alle so zusammenarbeiten würden.

Nach den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft (siehe unten), bedankte sich Bürgermeister Christoph Schulz herzlich bei Armin Wanschura für die Jahre, in denen er der Zunft gedient hat und lobte die gesamte Zunft, dass sie im vergangenen Jahr hervorragend nach außen präsentiert habe. Anschließend wurde Rolf Reisky von den wahlberechtigten Zunftmitgliedern zum neuen Oberhaupt der Bauzemeck-Zunft Ostrach gewählt und freut sich, nun sein neues Amt ausführen zu dürfen.

Abschließend bedankte sich auch Gerhard Fetscher, Vizepräsident des VFON-Ring im Namen des Präsidiums bei Armin Wanschura und begrüßte Rolf Reisky als neuen Vorstand.

Fünf Jahre: Ursula Varesano (Blätzle), Jennifer Baron (Blätzle), Raphael Varesano (Bauzemeck) und Philip Hanisch (Bauzemeck)

Zehn Jahre: Matthias Brändle (Hexen), Dominik Knoll (Hexen), Stefan Knoll (Hexen), Alexander Pabst (Hexen) und Sebastian Barth (Junghexen)

15 Jahre: Fabian Wellisch (Junghexen)

20 Jahre: Florian Lüthy

25 Jahre: Sabine Wellisch (Blätzle)