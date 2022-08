Rikscha-Fahrt endet in Schlamm

Eine 55-jährige Rikscha-Fahrerin baute am Dienstag gegen 17 Uhr mit ihrem 92-jährigen Beifahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg an der Ostrach einen Unfall. Sie laut Polizie fuhr mit der Rikscha auf dem dortigen Feldweg, als sie aufgrund der Unebenheit von der Fahrbahn abkam. Die Fahrerin kam in einem kleinen Bach zum Stehen. Dabei stürzte der 92-jährige Beifahrer von der Rikscha und steckte mit beiden Beinen im Schlamm des Baches fest. Der Senior musste von der Feuerwehr geborgen werden. Glücklicherweise wurde er nicht schwerer verletzt, auch die 55-jährige Radfahrerin blieb unverletzt.