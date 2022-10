Rettet die Streuobstwiesen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit 11 610 Hektar Obstbaumwiesen ist Baden-Württemberg eines der Haupt-Apfelanbaugebiete. Neben anderen Obstarten prägen unsere Hochstammanlagen die oberschwäbische Kulturlandschaft. Sie bieten im Frühjahr nicht nur einen wunderbaren Anblick wenn es blüht, sondern liefern uns auch die kostbaren Äpfel. Es ist ein Genuss, in einen saftigen Apfel zu beißen. Sie werden wiederum zu verschiedenartigen Produkten wie Saft, Apfelmus oder Trockenfrüchten weiterverarbeitet. Was die Streuobstanlagen außerdem sehr wertvoll erscheinen lässt ist, dass viele Kleinlebewesen davon profitieren wie Vögel, Bienen und Insekten. Denn ohne die Honigbienen und Wildbienen, von denen es bei den Letzteren viele hundert Arten gibt, gäbe es keine Früchte. Und die Vögel wiederum fangen die Insekten zur Aufzucht ihrer Jungvögel. So bildet die Natur einen Kreislauf. Gestört wird dieser dann, wenn in Intensivanlagen Gift in Form von Pflanzenschutzmitteln gespritzt wird um den Ertrag zu steigern und die Äpfel ausschließlich „schön“ aussehen zu lassen, weil dies der Markt erfordert.

Um den Wert unserer Streuobstwiesen zu erhalten, hat sich der „AK für Natur und Umwelt“ der Gemeinde Ostrach mit Kindergärten, der Grundschule und den Pfadfindern zusammengetan um das Obst aufzusammeln, das besonders in diesem Jahr in Hülle und Fülle meist schon in der Wiese liegend anzutreffen ist. Die Kinder haben dabei die Möglichkeit, die Früchte aufzusammeln und schätzen zu lernen. Wie schmecken die unterschiedlichen Sorten und wo findet man ein Vogelnest in einem alten Baumstamm? Mit Begeisterung waren die Kinder dabei, die Äpfel einzusammeln und mit ihren Eimern in Säcke zu füllen, die anschließend in die Mosterei kamen um dort gepresst und abgefüllt zu werden. Wie herrlich schmeckte da der erste Schluck Saft von den selbst gesammelten Äpfeln. Mancherorts wurde auch Apfelmus gemacht oder ein Apfelkuchen gebacken.

Erfreulicherweise haben sich auf Aufruf des AKs Bürger von Ostrach gemeldet, die ihr Obst zur Verfügung stellen, beziehungsweise selbst keine Verwendung dafür finden. Sie hatten außerdem die Möglichkeit, ihre Bäume mit einem gelben Band zu kennzeichnen, um damit anderen Menschen zu signalisieren, dass dieser Baum ohne Bedenken geerntet werden kann. Es ist einfach schade, wenn solch kostbare Lebensmittel vom Baum fallen und verfaulen. Vielleicht gibt es Menschen, die sich freuen, wenn sie diese aufsammeln dürfen, um sie für ihren Eigenbedarf zu nutzen. Ansprechpartner für diese Aktion wurden im Mitteilungsblatt der Gemeinde bekanntgegeben. Wer also noch Bäume mit einem gelben Band kennzeichnen möchte, wende sich an das Bürgerbüro der Gemeinde Ostrach, um nähere Kontaktdaten zu erfahren, beziehungsweise gelbe Bänder abzuholen. Derzeit sind Äpfel mit gelben Bändern zu finden: Tafertsweiler hinter dem ehemaligen Gasthaus „Engel“ kleiner Obstgarten, Straße von Waldbeuren in Richtung Hahnennest an der Straße entlang und Spöck links vom Ortseingang von Ostrach aus, vor dem Gasthaus „Kreuz“.