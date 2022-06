Renaultfahrerin übersieht Motorradfahrer

Beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Hohenzollernstraße hat am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr die 54-jährige Fahrerin eines Renault einen 17 Jahre alten Motorradfahrer übersehen und diesen erfasst. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich nach derzeitigem Sachstand leicht. Wie die Polizei mitteilt, wurde er durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Da aus dem Kraftrad Betriebsstoffe ausgelaufen sind, befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr zum Abbinden der Stoffe im Einsatz.