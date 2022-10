Regionale Musiker bei Ostrach Classic

Die Organisatoren von Ostrach Classic freuen sich auf ein Konzert mit zwei regionalen Musikern am Sonntag, 16. Oktober. Zu Gast im Pfarrheim in Ostrach sind dann der Cellist Bernd Winkler aus Ravensburg und der am Bodensee lebende Pianist Jürgen Jakob. Sie bringen ein reines Sonatenprogramm für Cello und Klavier mit Werken von Bach, Mendelssohn, Webern und Chopin mit, kündigt der Veranstalter an. Los geht es um 17 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse.

Bernd Winkler wuchs in Ravensburg auf. Seinen ersten Cellounterricht hatte er bei Michael Grüner an der dortigen Musikschule. In dieser Zeit wurde er Bundespreisträger bei Jugend musiziert. Daraufhin erhielt er einen Studienplatz an der Musikakademie Basel. Von dort wechselte er an die Hochschule der Künste Berlin zu Eberhard Finke, des damals 1. Solocellisten der Berliner Philharmoniker. Von der Jugend an trat er im Fernsehen auf und war in Radioproduktionen zu hören, wie in „1000 Jahre Meersburg“. Außerdem war er Solist verschiedener regionaler Orchester. Regelmäßig bestritt er Kammermusikabende und Solo-Auftritte. Bernd Winklers Repertoire umfasst ein breites Spektrum von der Barockmusik bis zur Moderne.

Jürgen Jakob absolvierte sein Klavierstudium bei Sontraud Speidel in Karlsruhe und Trossingen, Leonid Brumberg in Wien und Oleg Maisenberg in Stuttgart. Er ist Träger zahlreicher nationaler und internationaler Preise. So gewann er den ersten Preis beim Cortot-Wettbewerb in Mailand und beim Klavierwettbewerb in Enna auf Sizilien. Zweimal war er Teilnehmer der Bundesauswahl „Konzerte Junger Künstler“. Zahlreiche Rundfunkaufnahmen und drei CDs sind Zeugnis seiner künstlerischen Tätigkeit. Seit 1989 lebt Jürgen Jakob am Bodensee, wo er unter anderem mit Zyklen der 32 Sonaten von Beethoven, russischer Klaviermusik der Romantik und dem Klavierwerk der Komponisten Chopin und Liszt hervorgetreten sei, schreibt das Team von Ostrach Classic. Er war lange Fachbereichsleiter für Tasteninstrumente an der Musikschule Friedrichshafen und arbeitet in gleicher Funktion seit April 2007 in Tettnang. Von 2007 bis 2011 hatte er einen Lehrauftrag an der Musikhochschule Trossingen inne. Er ist Leiter zweier Chöre und Initiator zahlreicher Projekte im Bereich „Mehrhändige Klaviermusik“ und „Jugendorchester“.