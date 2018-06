Rat entscheidet noch nicht über Waldkindergarten

Ein Förderverein möchte auf Ostracher Gemarkung einen Waldkindergarten einrichten. Dazu braucht es die Unterstützung der Gemeinde Ostrach. Nur, wenn sie den geplanten Waldkindergarten in ihren Kindergartenbedarfsplan aufnimmt, kann das Projekt realisiert werden. Die Gemeinde würde dann 63 Prozent der Betriebskosten tragen, der Rest müsste über Elternbeiträge und Drittmittel finanziert werden.

In der Gemeinderatssitzung in Jettkofen stellte Stefan Mattes, Vorsitzender des Fördervereins Waldkindergarten, die Pläne vor. Das Gremium fällte aber noch keine Entscheidung, ob das Projekt in den Bedarfsplan aufgenommen wird und damit zustande kommt. Intensiv wurde aber über die möglichen Standorte des Waldkindergartens diskutiert. Der Förderverein hat sechs Vorschläge auf dem Zettel. Favorit des Vereins ist der Standort Bächleäcker bei Spöck.

Der Waldkindergarten soll aus einer Gruppe mit maximal 20 Kindern bestehen, wobei unter Dreijährige aber laut Mattes doppelt zählen und sich die Gruppengröße entsprechend reduzieren könnte. Generell ist der Waldkindergarten für Kinder ab zwei Jahren gedacht. Auch soll er für Kinder umliegender Gemeinden offen sein. Als jährliche Betriebskosten geht der Förderverein von 90000 Euro aus, zwei Vollzeitkräfte würden vom Verein angestellt werden. Die Investitionskosten will man mit Eigenleistungen, Mitgliedsbeiträgen und Spenden stemmen. Zu der Gebühr für den Waldkindergarten sagte Mattes, dass man sich an den Beiträgen der anderen Kindergärten orientieren wolle. Er sprach von 75 bis 100 Euro pro Kind und Monat. Kompromissbereit ist der Verein bei der Frage des Standorts.

Mehrere Gemeinderäte lobten die Präsentation von Mattes. Rudolf Birkhofer machte darauf aufmerksam, dass es beim geplanten Standort Bächleäcker oft Schneeverwehungen gebe. Arno Demattio, Jörg Schmitt und Matthias Andelfinger äußerten ihre Zustimmung zum Projekt Waldkindergarten. Bei ehemaligen Waldkindergartenkindern habe man auch keine Defizite in Mathematik oder Deutsch festgestellt, erläuterte Andelfinger, Rektor der Burgweiler Schule. Auch sei das soziale Verhalten dieser Kinder sehr stark ausgeprägt. Er plädierte jedoch für einen Standort in Burgweiler – in der Liste der möglichen Standorte kommt auch Burgweiler vor. In der Diskussion zeichnete sich ab, dass dieser Standort neben dem vom Verein favorisierten Standort im Bächleäcker in der engeren Wahl ist. Der Förderverein sieht bei Burgweiler aber Konfliktpotenzial zwischen dem Lärmen der Waldkindergartenkinder und dem Schulbetrieb. Auch wolle man nicht dem Kindergarten Burgweiler Konkurrenz machen und auch seien die Schnaken bei dem möglichen Standort in Burgweiler besonders aggressiv.

Auswirkungen auf andere Einrichtungen

Die Räte hatten zahlreiche Detailfragen, etwa was bei starkem Sturmwetter passiert oder auch was zutiefst menschliche Dinge angeht: „Die Kinder können in freier Natur ihren Stuhlgang erledigen“, antwortete Kinderärztin Dr. Carola Kugler, die stellvertretende Vereinsvorsitzende, auf eine entsprechende Frage. Darüber hinaus sei ein Plumpsklo oder eine Komposttoilette geplant, ergänzte Mattes. Gute Kleidung soll vor schlechtem Wetter schützen.

Auch wenn sich einige Räte zustimmend zu dem Projekt äußerten, manche sind auch skeptisch. Andreas Barth zum Beispiel machte darauf aufmerksam, dass ein Waldkindergarten erhebliche Auswirkungen auf andere Ostracher Kindergärten haben könnte, bis hin zu Entlassungen und Standortschließungen.

Der Gemeinderat möchte am 13. April über den Waldkindergarten entscheiden. Es sollen noch die Ergebnisse einer Bedarfsumfrage unter Ostracher Eltern abgewartet werden. Darüber hinaus will der Förderverein den möglichen Standort Burgweiler näher beleuchten und dazu zu einem Runden Tisch einladen.