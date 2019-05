Rat beschließt Haushalt erst nach der Wahl

Der Ostracher Gemeinderat kann den Haushalt nicht wie ursprünglich geplant am 20. Mai beschließen und muss diese Entscheidung somit dem neuen Gremium überlassen, das am 26. Mai gewählt wird. Der Grund: Für die Umstellung auf Doppik müssen sämtliche Besitztümer erfasst werden, damit auch die jeweiligen Abschreibungssummen bekannt sind. Und dies wird aufgrund des großen zeitlichen Aufwandes zeitlich nicht mehr klappen, teilte Bürgermeister Christoph Schulz am Montagabend im Gemeinderat mit.

Der ursprüngliche Plan der Verwaltung: Dem Landratsamt einen Haushalt mit den bislang bekannten Zahlen vorlegen und einen Nachtragshaushalt einzureichen, sobald alle Bewertungen eingepflegt wurden. „Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht haben wir diesen Plan zu den Akten gelegt. Das Landratsamt möchte lieber einen vollständigen Haushalt, auch wenn der dann später kommt“, sagte Schulz. Somit wird der neue Gemeinderat voraussichtlich erst im Sommer den Haushalt beschließen. Bei Bedarf soll es nochmals eine Einführung geben, da im Gremium neue Mitglieder sein werden, die sich bislang noch gar nicht mit dem Thema befasst hatten. Ob dieses Vorgehen Auswirkungen für die Gemeinde haben wird, wollte Wolfgang Richter (CDU) wissen. Schulz erläuterte: „Wir können keine Projekte starten, die nicht schon im Haushalt für 2018 enthalten sind.“ Jörg Schmitt (SPD) bedauerte, dass es nun keine Haushaltsreden vor der Kommunalwahl geben wird. „Das haben manche Fraktionen intensiv gemacht, andere gar nicht. Nun fehlt uns vor der Wahl eine Chance, sich dem Bürger zu präsentieren“, sagte Schmitt.

Seit rund zwei Jahren befasst sich das Team um Kämmerer Siegfried Gindele mit der Umstellung des Haushalts von der Kameralistik auf Doppik, die auf der kaufmännischen Buchführung basiert. Hinzu kam Anfang Januar die Umstellung auf ein neues Finanzwesen in der Gemeinde, weil das bisherige nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprach. „Die Umstellung ist eine große Herausforderung und sehr zeitintensiv, aber das normale Tagesgeschäft muss ja auch laufen“, erklärte Kämmereimitarbeiter Ralf Scholter. Somit müssen die Mitarbeiter quasi nebenher die 6100 sogenannten Anlagegüter erfassen und bewerten. Das umfasst zum Beispiel sämtliche Straßen und Wege, Grundstücke, Mauern, Brücken und Immobilien, aber auch bewegliches Vermögen wie Fahrzeuge. „Das gesamte Eigentum der Gemeinde musste besichtigt und fotografiert werden, damit wir den Zustand bewerten konnten“, berichtete Scholter. Da reiche etwa bei Gebäuden nicht ein einfacher Blick von außen, sondern erfordere die Begutachtung von sämtlichen Teilen wie Dach, Heizung, Fassade und sanitären Anlagen. „Damit wir alles richtig machen, hilft uns ein Beratungsbüro. Aber die eigentliche Arbeit müssen wir im Rathaus leisten“, sagte Scholter. Bei einer Gemeinde wie Ostrach mit viel Fläche und zahlreichen Teil-orten falle einiges an. Die Umstellung muss auch vom zuständigen Rechenzentrum begleitet werden. „Aber auch die sind mittlerweile völlig überlastet“, berichtete Scholter. Der Bürgermeister räumte ein: „Wir haben die Umstellung vielleicht etwas unterschätzt.“

Schulz: Kein rosiger Haushalt

Bei den bislang bekannten Zahlen liegen Ausgaben und Einnahmen bei über 13 Millionen Euro nahezu gleich auf. Da die Abschreibungen noch nicht enthalten sind, kommt noch eine Herausforderung auf Rat und Verwaltung zu. Denn nach der Doppik muss die Summe der Abschreibungen miterwirtschaftet werden. Als Orientierung: In Herbertingen kamen rund zwei Millionen Euro an Abschreibungen zusammen. „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es aufgrund der vielen Anlagegüter kein rosiger Haushalt wird“, sagte Schulz. Jürgen Arnold (CDU) kritisierte das System: „Eine Kommune wird durch die Doppik wie ein Unternehmen bewertet, kann aber gar nicht so wirtschaften. Wir stellen uns kalkulatorisch schlechter dar, aber haben keinen Euro mehr in der Tasche.“ Die Umstellung von Kameralistik auf Doppik hatte der Landtag beschlossen. Bis Anfang 2020 müssen alle Gemeinden in Baden-Württemberg ihren Haushalt nach dem doppischen System führen. Ein Argument war laut Schulz, dass die Doppik für den Bürger verständlicher sei, weil sie auf der kaufmännischen Buchführung basiere.