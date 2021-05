Räuberbahn bietet viele Ausflugstipps

Unter dem Motto „#Urlaubdaheim“ verspricht die Räuberbahn Freizeiterlebnisse mit viel Natur, Aktion und Abwechslung. Die Macher der familienfreundlichen Bahn haben jede Menge Bahn-Ausflugstipps für jedes Wetter zusammengestellt.

Die Räuberbahn fährt an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen zwischen Ulm, Aulendorf und Pfullendorf. In Aulendorf bieten sich Zuganschlüsse von und nach Friedrichshafen, Ulm und Kißlegg an. Damit eröffnen sich viele Ausflugsmöglichkeiten am Bodensee, im Allgäu aber auch in Ulm. In den Zügen der Räuberbahn ist für Kinder-Unterhaltung mit Rätsel- und Malspaß gesorgt.

An beiden Endbahnhöfen der Räuberbahn locken zwei schöne Städte: Das oberschwäbische Aulendorf lockt mit seinem Schloss und Schlosspark. So ist der neue Aulendorfer Naturerlebnisweg auf rund 1,2 Kilometern Länge ein tolles Ziel für die ganze Familie. Der Naturerlebnisweg zeigt die Flora und Fauna im Landschaftsschutzgebiet Steeger See auf. Der Frosch „Steegi“ begleitet dabei die großen und kleinen Besucher auf dem Weg.

Die ehemalige freie Reichsstadt Pfullendorf bietet mit ihrer geschichtsträchtigen Altstadt voller Fachwerkhäuser und Baukunst nicht nur Kulturliebhabern einiges, sondern mit dem Seepark Linzgau auch viel Freizeitspaß: mit (Wasser-) Spielplätzen, einem Planetenweg, Gastronomie und der Seepark-Golfanlage. Der Seepark-Golf bietet, wie auch einige Pfullendorfer Restaurants und Cafés, Rabatte für Bahnfahrgäste gegen Vorzeigen ihrer Bahnfahrkarte.

Eine neue Attraktion für die ganze Familie ist der Räuberweg zwischen den Bahnhöfen Hoßkirch und Ostrach. Auf rund 8 Kilometern lernen Erwachsene wie auch Kinder viel über regionale Geschichte, über die Naturlandschaft des Pfrunger-Burgweiler Rieds und die 145-jährige Bahngeschichte. Kinder dürfen entlang des Wegs ein Räuberrätsel lösen. Mit dem richtigen Lösungswort erhalten sie bei Zugbegleitern dann eine Überraschung in der Räuberbahn. Insgesamt locken entlang der Räuberbahn über 150 Kilometer Wander- und Radwege zu abwechslungsreichen Touren.

Die Räuberbahn ermöglicht aber auch von Pfullendorf, Ostrach und Hoßkirch bequeme Touren zwischen Allgäu, Ulm und Bodensee – mit nur einem Mal Umsteigen in Aulendorf. Konkrete Fahrplanvorschläge hat das Räuberbahn-Team auf seiner Internetseite zusammengestellt.

Das Fahrvergnügen ist mit den günstigen Nahverkehrstarifen des Bodo preiswert: Mit der Bodo-Tageskarte kann man bis ins Allgäu oder an den Bodensee fahren – beispielsweise für fünf Personen 17,90 Euro. Tickets gibt es im Zug, Fahrräder sind kostenfrei. Von weiter her und nach weiter weg empfiehlt sich das Baden-Württemberg-Ticket.