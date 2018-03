Räubergeschichten sollen zur Marke werden

Bislang schmücken sich vor allem die Städte Ravensburg und Biberach mit der Geschichte des Räuberhauptmannes Schwaaz Vere. Sein Hauptquartier hatte er im 19. Jahrhundert aber in Ostrach. Das wollen die Kommunen rund um das Pfrunger-Burgweiler Ried nun für ein Tourismuskonzept nutzen und haben am Montag mit der Gründung einer Initiativgruppe den Startschuss dafür gegeben.

Im kommenden Jahr steht der 200. Jahrestag der Gefangennahme und des Todes des Räuberhauptmannes Schwaaz Vere an. Um dafür gewappnet zu sein, haben sich am Montag Vertreter der Gemeinden Ostrach, Königseggwald, Riedhausen und Wilhelmsdorf in der „Alten Mühle“ in Waldbeuren getroffen, um das Projekt „Räuber in Oberschwaben“ auf den Weg zu bringen. „Wir wollen den Schwarz Vere und seine Zeit nutzen, um eine Marke für die Region aufzubauen“, sagte Ostrachs Bürgermeister Christoph Schulz bei seiner Begrüßung. Damit das Projekt keine Eintagsfliege werde, sei eine intensive Vernetzung geplant.

Dafür sammelten die Teilnehmer des Workshops am Montag erste Ideen. Mit ins Boot hat Projektleiterin Henrike Müller das Institut für Angewandte Psychologie geholt, das unter Leitung von Professor Hejo Feuerstein als Steinbeis Transferzentrum an der Hochschule Kehl geführt wird. Feuerstein und seine Kollegin Ariane Wahl moderierten den Workshop, um Grundlagen für die weitere Zusammenarbeit zu schaffen.

„Wir haben hier gute Voraussetzungen, die bislang noch gar nicht so intensiv genutzt wurden“, sagte Müller. Von dem Konzept erhoffe sie sich vor allem die Vernetzung der privaten und gewerblichen Tourismus-Anbieter, den Aufbau einer Marke über das Themenjahr hinaus und einen gemeinsamen Internetauftritt für die Region rund um das Ried.

Um die Teilnehmer auf den Räuber als Marke einzustimmen, gab Ostrachs Heimatforscher Gerhard Fetscher eine kurzen Vortrag über den Schwaaz Vere. Die Armut habe den 1788 als Franz Xaver Hohenleiter in Rommelsried geborenen zum Räuberdasein getrieben. „Die Bevölkerung wuchs damals so stark, dass die Lebensmittelversorgung nicht mithalten konnte“, berichtete Fetscher. Hinzu kämen Anfang des 19. Jahrhunderts politisch unruhige Zeiten, Missernten und eine steigende Arbeitslosigkeit. Aus der Not heraus nahm die Räuberkarriere mit 1817 ersten belegten Einbrüchen im Raum Riedlingen ihren Lauf. Die Beute: vor allem Lebensmittel und Alltagsgegenstände wie Kleidung. Im Laufe der Monate kamen weitere Männer und Frauen zur Gruppe, die Räuberbande entstand. Die Rollenverteilung war ganz klassisch: Die Männer waren auf Raubzügen unterwegs, die Frauen zuständig für Essen und Wäsche.

Ein Hauptquartier richtete die Bande bald im Hohenzollerischen Teil des heutigen Ostrachs ein. „Die Bande machte sich die Nähe zu den Landesgrenzen von Baden und Württemberg zu nutze“, berichtete Fetscher. Denn nach ihren Überfällen in den beiden Ländern eilten sie wieder über die Grenze und waren vor der Polizei in Sicherheit. Diese Taktik ging im Frühjahr 1819 nicht mehr auf. Haben die Raubzüge zuvor etwa alle paar Wochen stattgefunden, so machte die Bande sich nun fast täglich über Höfe her. „Sie haben es schlichtweg so sehr übertrieben, dass die Polizei landerübergreifend zusammenarbeitete und sie schließlich fasste.“ Als gewalttätig trat die Bande nach bisherigen Erkenntnissen nur einmal auf: Bei einem Überfall auf eine Witwe. Die Räuber vermuteten einen höheren Betrag Bargeld in ihrem Haus, aber wurden nicht fündig. Wohl aus Wut oder Frust ließen sie die Frau schwer misshandelt im Keller zurück. Drei Monate später verstarb sie, wohl an den Verletzungen des Überfalls.

Nach Verhören und Prozessen wurden die Männer teilweise zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Die Frauen kamen mit bis zu rund drei Jahren Zuchthaus davon. Womöglich ist es auch das Ende des Räuberhauptmannes das ihn zum Mythos gemacht hat: Am 20. Juli 1819 schlägt im Siechenturm in Biberach, wo Franz Xaver Hohenleiter angekettet war, ein Blitz ein, an dessen Folgen der damals rund 30 Jahre alte Mann gestorben ist.