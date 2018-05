Räuber vervollständigen das Heimatmuseum

Auch auf wenig Raum, kann detailliert und kurzweilig informiert werden – Das zeigt die neue Abteilung über die Räuberbande des Schwarzen Vere im Heimatmuseum im Ostracher Amtshaus, die am Sonntagvormittag unter regem Andrang eröffnet wurde.

Bislang hatte der Räuberhauptmann im Museum nur eine Nische, in welcher sein legendäre Tod nachgestellt wird: Er wurde im Biberacher Siechenturm vom Blitz erschlagen. Nun ist die letzte Ecke des Heimatmuseums auf rund 15 Quadratmetern mit Fototapete, Kopien etwa von Original-Steckbrief und Akten sowie einem Tisch gefüllt. Dieser ist einerseits gedeckt mit Brot und Fleisch, um die klassische Beute der damaligen Bande zu symbolisieren, aber auch mit drei Tellern. Der erste Teller informiert über die Gründe, die zur damals herrschenden Armut führte. „Die Gruppe hatte garantiert kein lustiges Räuberleben im Wald“, stellt Gerhard Fetscher, Leiter des Heimatmuseums klar. Für den Schwarzen Vere und die zwölf Mitglieder seiner Bande, die bis zur Ergreifung im April 1819 rund anderthalb Jahre ihr Lager im Wald zwischen Ostrach und dem Arnoldsberg hatten, ging es schlichtweg ums Überleben. Der zweite Teller zeigt mit Unterstützung einer Karte sehr anschaulich die Raubzüge und der dritte Neuerungen, die sich aus der Zeit ergaben. Wer sich noch ausführlicher informieren möchte, kann dies in rund zwei Wochen machen. Denn dann erscheint in der Reihe der „Ostracher Blätter“ im Mitteilungsblatt der Gemeinde eine Beilage über die Räuberbande.

Kein Platz mehr für Sonderausstellung

Bürgermeister Christoph Schulz lobte die Ausstellung. „Denn wir müssen der Welt endlich klar machen, dass die Räuber hier ihr zuhause hatten. Vor allem vielleicht den Orten, die sich mit ihm schmücken obwohl er dort nie gewesen ist“, merkte Schulz an. Kreisarchivar Dr. Edwin Ernst Weber gratulierte zur gelungenen Ergänzung der Ausstellung und gab der Gemeinde einen Wunsch mit auf den Weg: „Es wäre gut, wenn sich im Amtshaus noch ein Raum findet, in dem eine Sonderausstellung stattfinden kann.“ Denn eine Ausstellung, die sich nicht ändere, finde langfristig weniger Anklang. Dieser verständliche Wunsch dürfte nicht überall gut ankommen. Denn die übrigen Räume im Amtshaus füllt bereits die volkskundliche Sammlung des Ostrachers Dr. August Bogenschütz.

Für einen heiteren Abschluss der Eröffnung sorgte Michael Skuppin. In seiner Verkleidung des Ganove „Grandscharle“ aus Pfullendorf knöpfte er sich den Bürgermeister „Schwarzer Christofere“ vor, der auch ein Räuber sei – etwa weil er seinen Mitarbeitern die letzten Nerven raube. Museumsleiter Fetscher warf er vor, dass in der Ostracher Liederhandschrift – eine weitere Abteilung des Museums – ein Lied fehlte. Skuppin war aber gerne bereit, es dem Publikum vorzuführen und erheiterte unter anderem mit Reimen wie: „ Dr Vere isch a arme Sau ond stiehlt grad was er kriege ka. Essa, Trenka, Gwänder au, ma sieht ihm drum sei Not it aa.“

Die Museen im Ostracher Amtshaus in der Rentamtstraße sind jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung mit der Gemeindeverwaltung geöffnet.

Dem Schwarz Vere und seiner Bande ist in diesem Jahr in Ostrach auch ein Freilichttheater gewidmet. Am Freitag, 8. Juni, ist die Premiere vor dem Amtshaus in der Rentamtstraße. Die weiteren Vorstellungen sind am Samstag, 9. Juni; Sonntag, 10. Juni; Mittwoch, 13. Juni, sowie am Freitag, 15. Juni. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Am Samstag, 16. Juni, findet auf dem Gelände außerdem die Chorserenade „Räuber – Liebe – Feuerzauber“ statt. Der Endspurt für den Vorverkauf des Freilichttheaters „Wenn der Schwarze Vere kommt...“ läuft. Für die fünf Vorstellungen gibt es ingesamt nur noch knapp 50 Karten. Für die Chorserenade gibt es derzeit nur noch drei Karten. Die Eintrittskarten für das Freilicht-Schauspiel (20 Euro), die Chorserenade (zwölf Euro) oder ein Kombi-Ticket (28 Euro) gibt es beim Rathaus in Ostrach sowie im Internet unter www.schwarzervere.de. Auch beim Kauf im Internet können direkt Plätze auf der Zuschauertribühne ausgewählt werden. Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse, Überweisung oder über das Internet. Nach erfolgter Bezahlung werden die Karten zugesandt. Eine Rücknahme von Eintrittskarten ist grundsätzlich ausgeschlossen.