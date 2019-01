Projektchor sucht noch junge Stimmen

Der Jugendchor Regenbogen des Gesangvereins Ostrach plant ein anspruchsvolles, mehrstimmiges Jazz-Projekt zusammen mit der Jazz-Band „No Time on Tuesday“ aus Sigmaringen. Nach Ostern soll an mehreren Orten unter anderem die „Little Jazz Mass“ von Bob Chilcott aufgeführt werden. Der Jugendchor sucht für den mehrstimmigen Gesang noch etwas Verstärkung durch Sängerinnen im Alter von etwa 14 bis 25 Jahren.

Solch ein Projekt schwebte Chorleiterin Irina Maier schon eine Weile vor. Ihr Sohn Philipp Maier trat als Schlagzeuger mit der Band „No Time on Tuesday“ beim Singer-Songwriter-Festival auf, das der Verein in Tafertsweiler mitorganisiert. In einem Workshop mit der Sängerin Siyou haben Chormitglieder schon Jazz-Stücke einstudiert. So wuchs die Idee, ein Projekt zu starten, mit dem der Chor auf ein konkretes Ziel hinarbeitet. „Manche der Mitglieder wachsen so langsam aus dem Jugendchor raus, ziehen sich wegen Abitur und Arbeit etwas zurück. Mit solch einem Projekt ist es einfacher, sie zumindest befristet wieder ins Boot zu holen“, sagt Franz Kerle, Vorsitzender des Vereins. Die derzeit 14 weiblichen Chormitglieder sind zwischen elf und 19 Jahren, hoffen auf Unterstützung durch weitere Stimmen. „Der Jugendchor ist mittlerweile ein reiner Mädchenchor. Die Jungs haben schon vor mehreren Jahren aufgehört. Daher suchen wir auch in erster Linie weitere Mädels, die Lust auf Jazz haben“, sagt Kerle.

Die Probephase dauert bis Ostern. „Bis dahin proben Band und Sängerinnen getrennt. Wenn die Stücke sitzen, dann wird gemeinsam weiter geprobt und alles bei einem Probenwochenende verfeinert“, sagt Kerle. Die mehrstimmige „Little Jazz Mass“ hat Bob Chilcott ursprünglich für ein Festival in New Orleans geschrieben. Sie dauert knapp 20 Minuten. Für die Auftritte studiert Maier mit ihren Sängerinnen noch weitere Stücke als Ergänzung ein.

Ein Auftritt am Muttertag

Das erarbeitete Repertoire soll anschließend im Frühjahr auf mehreren Bühnen in der Region aufgeführt und eventuell auch bei einem Auftritt oder im Tonstudio aufgenommen werden. Fest steht bereits ein Auftritt am Muttertag, 12. Mai, in der Kirche in Bachhaupten. Weitere Termine und Orte sind derzeit noch im Gespräch. Der Eintritt ist jeweils frei, um Spenden wird aber gebeten. Mit denen soll den Chormitgliedern eine Chorreise oder ein Festivalbesuch ermöglicht werden.

Die Proben finden jeweils am Freitag von 18 bis 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Tafertsweiler – gegenüber der Kirche – statt.