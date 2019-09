Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls

Die Polizei ermittelt in einem Diebstahl, der bereits am Donnerstag gegen 14 Uhr in einem Ladengeschäft in der Hohenzollernstraße begangen wurde.

Eine 66-jährige Frau bezahlte an der Kasse Waren von geringem Wert und nahm weitere Waren ohne sie zu bezahlen mit. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und hielt die Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei in einem Büro fest. Der Detektiv erstattete laut Polizei neben dem Ladendiebstahl auch Anzeige wegen Beleidigung gegen die Frau.

Die 66-Jährige erstattete Anzeige gegen den Mann wegen Körperverletzung. Daher bittet die Polizei zwei Kunden des Geschäfts, die vom Ladendetektiv angesprochen wurden, sich zur Klärung der Umstände beim Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/4820, zu melden.