Polizei sucht Unfallfahrer

Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem BMW, der am Montag zwischen 9 Uhr und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz vor einem Kindergarten in der Altshauser Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher, mutmaßlich ein Lkw, Kleinlaster oder Kleintransporter, verließ die Örtlichkeit unerlaubt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.