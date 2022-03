Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Kriminalpolizei Sigmaringen gegen einen 24-jährigen Mann. Dieser steht im dem Verdacht, am Dienstag gegen 22.30 Uhr eine 18-Jährige, die nach einer Faschingsveranstaltung in ihrem Auto auf einem Parkplatz auf dem Herbert-Barth-Platz gesessen ist, unsittlich berührt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, hätte der 24-Jährige demnach die 18-Jährige zunächst angesprochen und ihr dann durch das geöffnete Autofenster hindurch unvermittelt zunächst über das Gesicht gestreichelt und sie dann an der Brust angefasst. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung wurde der mit über einem Promille alkoholisierte junge Mann vorläufig festgenommen. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07571/1040 bei der Polizei zu melden.