Polizei findet bei Kontrolle Drogen

Gleich zwei Zeugen riefen am Freitag gegen 8.30 Uhr beim Polizeirevier Bad Saulgau an. Ein Mann würde sich in verdächtiger Weise vor dem Kindergarten Am Buchbühl in Ostrach herumtreiben.

Als die Polizei eintraf, machte sie ein Zeuge darauf aufmerksam, dass sich der Mann zwischenzeitlich in einem nahegelegenen Gebüsch versteckt hätte. Die Beamten konnten den 29-Jährigen dort antreffen und kontrollieren. In seiner Umhängetasche führte der Mann laut Polizei verkaufsfertig portioniert fast 20 Gramm Cannabis mit sich. Er sieht nun einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.