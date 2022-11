Platz zum Verweilen im Elisabethenhaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dank einer Förderung aus Mitteln der Caritas-Stiftung für die Erzdiözese Freiburg und einer Spende der Strickerfrauen Magenbuch-Lausheim konnte jüngst in der Caritaspflegeeinrichtung Elisabethenhaus in Ostrach eine neue Spiel- und Leseecke eingerichtet werden. Die einladende Nische mit Blick in den Garten bietet nun ein besonderes Plätzchen im Alltag für die Bewohnerinnen und Bewohner. Egal ob im Miteinander, mit Besuch oder mit Therapeuten, das neu geschaffene Plätzchen mit Pflanzen, Sitzgelegenheit, Spielen und Lesestoff lädt zum Verweilen ein. Foto: Caritasverband Sigmaringen