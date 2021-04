Pfarrer Huber sagt Gottesdienste ab

In der Seelsorgeeinheit Ostrachtal werden bis auf Weiteres keine Präsenzgottesdienste gefeiert. Das teilt Pfarrer Meinrad Huber mit und schließt in diese Entscheidung auch die für das Osterwochenende geplanten Gottesdienste mit ein. Anlass für die Entscheidung ist die am Mittwoch veröffentliche Verordnung des Landkreises Sigmaringen, die weitere Kontaktbeschränkungen und eine nächtliche Ausgangssperre vorsieht. Obwohl Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften weiterhin gestattet sind, wollen die Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit davon Abstand nehmen. Die Anzahl der Infizierten sei in Ostrach immer noch sehr hoch. „In der großen Verantwortung der uns Anvertrauten haben wir beschlossen, auf Präsenzgottesdienste (Eucharistiefeiern, Wortgottesdienste, Andachten, Vesper, Beichte…) bis auf Weiteres zu verzichten“, schreibt Pfarrer Huber. In TV, Radio und Internet gebe es eine Fülle von Möglichkeiten dennoch die Kartage zu begehen. Im Lauf des Karsamstags können Gläubige „Osterspeisen“ zum Segnen in die Ostracher Kirche bringen. Am Sonntag können sie dann wieder geholt werden.