Ostrachs Waldkindergarten wird immer beliebter

Seit April 2016 gibt es in Ostrach den Waldkindergarten. Gestartet wurde damals mit fünf Kindern, mittlerweile sind alle 20 Plätze belegt und weitere Interessenten auf der Warteliste. Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einem Antrag der Erzieher zugestimmt, dass deren Gehalt an das der Erzieher in den kommunalen Kindergärten angepasst wird.

Von 7.30 bis 13.30 Uhr werden die Kinder betreut. Das Basislager ist auf einer Wiese nordöstlich des Buchbühldenkmals. Dort gibt es einen beheizten Bauwagen sowie Spielplatz und Hochbeete, welche Kinder und Erzieher gemeinsam pflegen. Die Wiese grenzt an ein Waldstück, das die Gruppe sich nach und nach erschlossen hat und in den Alltag integriert. „Wir haben uns hier ein Tipi gebaut, das gefällt mir am besten“, sagt die sechsjährige Ariane. Erst kürzlich ist eine große Tanne über Nacht umgekippt und liegt nun mitten im Spielbereich. „Die Kinder waren erst traurig, weil er einen Teil beschädigt hat. Aber dann haben sie den Baum einfach integriert“, sagt Holger Erbs-Korn, Heilerziehungspfleger und Naturpädagoge. Wie nützlich die große Tanne ist, weiß Bastian. „Wir haben darin ganz tolle Geheimverstecke“, verrät der Sechsjährige.

Kinder kommen auch von auswärts

Betreut werden Kinder ab 2,9 Jahren, bevorzugt aus Ostrach. Erst wenn hier keine Nachfrage besteht, können auswärtige Kinder aufgenommen werden. Dies sind derzeit sechs: drei aus Bad Saulgau, zwei aus Hoßkirch, eins aus Heiligenberg. „Wir machen hier letztendlich all die Sachen wie in jedem normalen Kindergarten. Nur eben fast immer draußen“, sagt Erbs-Korn. Spielt das Wetter mal überhaupt nicht mit, kann die Gruppe sich in den beheizten Bauwagen zurückziehen. Die meisten Sorgen der Eltern dreht sich darum, dass die Kinder frieren könnten. „Die Kälte bereitet aber kaum Probleme. Die Kinder sind nach dem Zwiebelprinzip gekleidet und wir machen auch viele Bewegungsspiele“, sagt der Erzieher. Auch Ausflüge in den Wald „Alter Spitz“, zum Buchbühldenkmal, auf den Wochenmarkt oder ins Elisabethenheim gibt es regelmäßig. „Das Feedback der Eltern und auch Bürger ist durchweg positiv“, sagt Erbs-Korn. Die sechsjährige Ariane ist von Anfang an im Waldkindergarten und ist ebenfalls davon begeistert. „Ich bin gerne draußen. Es wäre doch schlimm, die ganze Zeit im Haus gefangen zu sein“, sagt die junge Ostracherin.

Hinter dem Waldkindergarten steht ein Verein, der im Herbst 2014 von interessierten Eltern gegründet wurde. Dort haben die vier pädagogischen Mitarbeiter im Dezember einen Antrag auf die Anpassung der Gehälter gestellt. Stefan Mattes, Vorsitzender des Vereins Waldkindergarten, wandte sich an die Gemeinde, welche die Einrichtung seit dem Start mit 82 500 Euro pro Jahr unterstützt. Für Bürgermeister Christoph Schulz war schnell klar: „Die Erzieher leisten dieselbe Arbeit wie die im kommunalen Kindergarten also sollten sie auch das gleiche verdienen“, sagte Schulz in der Sitzung des Gemeinderates. Die Gesamtkosten für den Waldkindergarten liegen aktuell bei 106 000 Euro pro Jahr, mit der Gehaltsanpassung steigen sie auf rund 135 000 Euro. Da die Personalkosten den größten Anteil ausmachen, würde diese Kostenstelle von rund 91 000 auf 120 000 Euro steigen. Mattes bat in der Sitzung darum, die Gehälter anzupassen. „Wir haben ein tolles Team und stehen mit anderen Einrichtungen im Wettbewerb um die Fachkräfte“, sagte der Vereinsvorsitzende.

Für Jörg Schmitt (SPD) war es selbstverständlich, dass es für gleiche Arbeit die gleiche Bezahlung geben muss. „Warum wurde überhaupt mit so deutlich geringeren Gehältern begonnen?“, wollte er wissen. Bürgermeister Schulz erklärte: „Die Besoldung hat der Verein als Träger damals festgelegt. Es war wohl zunächst wichtiger, dass das Vorhaben überhaupt auf den Weg kommt.“ Einstimmig entschieden die Gemeinderäte, dass sie ihre Förderung an den Waldkindergarten um 30 5000 Euro auf 113 000 Euro pro Jahr erhöht, um die Mehrkosten zu decken. Die Erhöhung gilt bereits ab April. Eine Anhebung der Elternbeiträge ist derzeit nicht vorgesehen.