Ostrachs Feuerwehr zieht zum Bauhof um

Aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) fließen fast 700 000 Euro nach Ostrach. Damit liegt die Gemeinde landesweit auf dem fünften Platz bei der Summe der Förderhöhe. Von den Fördermitteln gehen rund 580 000 Euro in 16 private und gewerbliche Projekte, der Rest an die Kommune. Diese plant laut Bürgermeister Christoph Schulz damit die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Spöck sowie den Abbruch alter Fabrikhallen nahe des Bauhofes. Denn dort soll unter anderem Platz geschaffen werden für den Neubau des Feuerwehrhauses.

Die Gemeinde hat in der Straße Im Grund eine bislang gewerblich genutzte Fläche erworben. 102 000 Euro Fördermittel sind für den Abriss der dort stehenden Hallen gedacht. Áuf dem Areal neben dem Bauhof plant die Gemeinde mehrere Investitionen. Ein Teil wird für die Erweiterung des Bauhofs benötigt. „Da dieser auch für andere Gemeinden immer mehr Aufgaben der Wasserversorgung übernimmt, benötigt er mehr Platz“, sagt Bürgermeister Schulz. Außerdem ist der Bau eines Nahwärmenetzes für Gebäude der Gemeinde in dem Umfeld geplant. „Es wird auf jeden Fall eine Anlage mit erneuerbaren Energien. In der Diskussion ist derzeit eine Hackschnitzellösung. Dafür bräuchten wir wiederum Lagerflächen“, sagt Schulz. Die Heizungsanlage soll den Bauhof, das neue Feuerwehrhaus und die Wohngebäude in Gemeindebesitz mit Wärme beliefern. Laut Schulz untersucht die Verwaltung derzeit auch, wie die Nahwärme-Leitung bis auf die andere Seite der Altshauser Straße gelegt werden könnte, um auch die Buchbühlhalle und den Kindergarten anzuschließen. „Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann auch private Anlieger angeschlossen werden könnten, die direkt an der Leitung ihr Haus haben. Das sind aber nur wenige“, sagt Schulz.

Auch Rettungswagen am neuen Standort

Über Anbau oder Sanierung des Feuerwehrhauses diskutiert die Gemeinde schon eine Weile. „Es hat sich letztendlich herausgestellt, dass ein Neubau am sinnvollsten ist und in dem Zusammenhang haben wir dann auch überlegt, ob es nicht einen besseren Standort gibt“, sagt Schulz. Der ist nun am Bauhof gefunden. Auch der Rettungswagen des DRK wird dann dort gebaut. Die genauen Pläne und Zahlen werden in der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Montag, 18. März, vorgestellt.

Weitere 14 400 Euro erhält die Gemeinde für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Spöck, das bislang überwiegend der Feuerwehr zur Verfügung stand. Nach der Auflösung der Löschgruppe werden die Räume nun als Dorfgemeinschaftshaus genutzt. Weiterhin wird das Gebäude als Wahllokal genutzt. Dies muss nun nicht mehr im ersten Stock sein, sondern kann barrierefrei im Erdgeschoss eingerichtet werden. Insgesamt investiert die Gemeinde rund 30 000 Euro in das Dorfgemeinschaftshaus.

Höhere Summen für Schwerpunktgemeinden

Die hohe Fördersumme für Projekte in Ostrach liegt auch daran, dass die Gemeinde derzeit noch eine sogenannte Schwerpunktgemeinde im ELR-Programm ist und daher bei den Anträgen bevorzugt wird. „Es wird aber keineswegs jeder Antrag bewilligt. Wir hatten leider in diesem Jahr auch einige Ablehnungen“, sagt Schulz. Die fünfjährige Periode von Ostrach als Schwerpunktgemeinde endet 2020. Auf eine Verlängerung macht Schulz sich wenig Hoffnung. „Ich gehe davon aus, dass es keine Fortsetzung der Bevorzugung von Schwerpunktgemeinden gibt. Denn unter Kommunen hat dies durchaus für Neid gesorgt“, sagt Schulz.

In vorherigen Förderjahren hat das Regierungspräsidium über alle Projekte detaillierter Auskunft gegeben. Aufgrund des Datenschutzes wurden diese Informationen nun eingeschränkt.