Ostracher organisieren Shuttle-Service

Möglichst viele Leute wollen der FC Ostrach und der Bürgerbusverein zur Registrierungsaktion für eine Stammzellenspende nach Sigmaringendorf bringen. Daher haben die beiden Vereine für Samstag einen Shuttle-Service organisiert.

Im Oktober bekam der elfjährige Arda aus Sigmaringendorf die Diagnose Leukämie. Eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. Doch bislang verlief die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ erfolglos. Der TSV Sigmaringendorf initiiert aus diesem Grund eine große Aktion, bei der sich am Samstag, 24. März, potenzielle Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen können. Die Idee hatte Dennis Klink, Ardas Fußballtrainer in der D-Jugend. „Für uns war es eine Sache der Solidarität unter uns Fußballern“, sagt Andreas Barth vom FC Ostrach, der den Shuttle organisiert hat. Von der Erkrankung des Jungen hatte er aus der Presse erfahren. „Am nächsten Tag war eigentlich schon klar, dass wir bei der Aktion helfen“, sagte Barth. Denn sowohl beim Bürgerbusverein als auch beim Autohaus Bauknecht stieß er auf offene Türen, sodass am Samstag drei Busse unterwegs sind und jeweils zwei Touren fahren.

Wer mitfahren möchte, muss sich entsprechend des Fahrplans einfach zu einer der Bürgerbus-Haltestellen begeben. Anmeldungen sind nicht erforderlich, die Fahrt ist kostenlos. „Sollten mehr Leute mitwollen als Sitze vorhanden sind, dann haben wir noch ein Fahrzeug in Reserve“, berichtet Barth. Wir groß die Resonanz auf den Shuttle-Service am Samstag sein wird, könne er noch nicht abschätzen. „Aber auf Facebook war sie überwältigend. Wir hoffen natürlich, dass wir möglichst viele Leute zur Registrierung bringen können“, sagt Barth.

Die Registrierungsaktion findet am Samstag, 24. März, von 11 bis 16 Uhr in der Donau-Lauchert-Halle, Lauchertbühl 9, in Sigmaringendorf statt. Zwar entstehen für jeden neuen Spender Kosten in Höhe von 35 Euro, aber die Teilnahme ist kostenlos. „Geldspenden sind natürlich trotzdem willkommen“, sagt Barth. Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird beim Spender mit einem Wattestäbchen ein Wangenschleimhautabstrich durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Anhand dieser Probe kann ermittelt werden, ob der Spender für eine Stammzellenspende geeignet ist. Voraussetzungen zur Registrierung sind, dass die Person zwischen 17 und 55 Jahre alt ist und keine chronische Erkrankung hat.

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit bei einer Aktion haben registrieren lassen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung. Die DKMS ist als gemeinnützige Gesellschaft aber auch auf Spenden angewiesen. Das Spendenkonto der DKMS hat die IBAN DE98641500200002333751