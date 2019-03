Ostracher müssen sich über Remis freuen

Weiterhin ohne Sieg bleibt der FC Ostrach im neuen Fußballjahr. Im Heimspiel gegen den FC Leutkirch kamen die Zebras zu einem glücklichen Unentschieden. Leutkirch vergab sogar einen Elfmeter. Bei Ostrach fielen zwei Spieler verletzungsbedingt aus.

Aufgrund der Sperre von Stefan Hornstein und dem Ausfall von Tenshi Kleiner musste das Trainerteam Timo Reutter und Christian Söllner ihr Team auf zwei Positionen umstellen. Gabriel Fischer und Daniel Rothmund rückten in die Startelf auf. Beide machten ihre Sache gut. Auf holprigem Geläuf entwickelte sich kein ansehnliches Spiel. Geprägt von viel Kampf und auch vielen Fehlpässen auf beiden Seiten.

Die erste große Chance hatten die Gäste. Nach einem missglückten Pass von Torwart Thomas Löffler auf Fabian Riegger stand plötzlich Nikica Vojnovic allein vor dem Ostracher Tor, doch Thomas Löffler machte seinen Fehler wieder gut und lenkte den Ball an die Latte (10.). Die Allgäuer waren präsenter, dem FCO fiel nicht viel im Spiel nach vorne ein. Der erste Schuss auf das Tor von Paul Brünz dann erst in der 20. Minute: Andi Zimmermann zog von der rechten Seite nach innen und legte den Ball auf Daniel Rothmund. Sein Abschluss wurde abgefälscht, sodass dieser knapp am Tor vorbeiging.

Die zweite Möglichkeit nur fünf Minuten später: Den Schuss von Christian Luib vom Sechszehnmeter-Eck parierte Brün gut. Das war’s aber auch dann von beiden Teams. Beide Mannschaften bemühten sich im Spiel in die Spitze, doch die letzte Konsequenz blieben beide schuldig. So wechselte man mit einem 0:0 die Seiten. In der Kabine blieb Johannes Irmler, der sich nach einem Zweikampf verletzte. Die Elf von Bruno Müller erhöhte den Druck und drängte auf das Führungstor. Die größte Möglichkeit, sein Team in Front zu bringen, hatte Daniel Biechele: Nach einem unnötigen Foul von Daniel Rothmund im Strafraum gab es Elfmeter für die Gäste. Der Kapitän des Tabellenvierzehnten zeigte aber Nerven und Löffler konnte parieren. Glück für die Schwarz-Weißen. Im Gegenzug fast die Be-strafung: Chris Luib flankte auf Sammy Gugglielmo, doch sein Kopfball von der Grasnarbe ging über das Gehäuse der Leutkircher.

Verletzungsbedingter Ausfall

Der Aufsteiger wurde stärker, doch die schnellen Angriffe wurden zu ungenau oder zu hektisch abgeschlossen. Als Andi Zimmermann wegen einer Verletzung das Spielfeld verlassen musste, fehlten dem FCO die Ideen im Angriffsspiel. Trotzdem wäre Gabriel Fischer das 1:0 geglückt (69.). Wiederum war es Chris Luib, der von der rechten den Ball zu Fischer passte. Dieser konnte den Ball aus acht Meter zentraler Position ungestört annehmen, doch sein Schuss war zu ungenau und der Gästetorhüter reagierte glänzend. Die Müller-Elf drückte auf die Führung. Die Zebras versuchten die Gäste vom Strafraum wegzuhalten, doch das gelang nicht immer. Vor allem bei ruhenden Bällen, die in die Gefahrenzone flogen, war es immer gefährlich. Thomas Löffler war es dann erneut, der seine Farben vor einem Rückstand bewahrte. Mit einer Glanztat lenkte er den Flachschuss von Nikica Vojnovic um den Pfosten (79.). Zwar setzten die Allgäuer zu Ende der Begegnung alles auf eine Karte, doch die Zebras verteidigten das Remis geschickt bis zum Schlusspfiff.

Ostrachs Trainer Christian Söllner sprach nach dem Abpfiff von einem glücklichen Punkt: „Aufgrund der Verletzungen und auch den dazu nötigen Umstellungen war es ein Punktgewinn. Uns fehlt die nötige Konsequenz im vorderen Angriffsdrittel, da sind wir oft zu harmlos.“