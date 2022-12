Ostracher Christen pilgern auf den Spuren Jesu

Eine Gruppe von 25 Pilgern aus Ostrach hat sich kürzlich zu einer Reise ins Heilige Land aufgemacht. Die Teilnehmer reiste zu einem Kibbuz südlich vom See Genezareth. Davon schreibt die Kirchengemeinde in einem Reisebericht.

Die insgesamt sieben Tage hatten es in sich, denn es gab ein dicht gefülltes Programm an den Orten des Wirkens Jesu. Der erste Tage begann in Tabgha, heute ein Priorat der Benediktiner und ursprünglich von Beuroner Mönchen um 1930 gegründet. Dort liegt ein Stein, auf dem Jesus mit Fischen und Broten 5000 Menschen gespeist haben soll. Aus dem Fischerdorf Kafarnaum sollen mehrere Jünger Jesu stammen, unter anderen Petrus und Andreas. Hier gibt es eine große, moderne, achteckige Kirche, die über dem einstigen Hause des Petrus gebaut wurde. Eine Bootsfahrt auf dem See und ein Petrusfisch-Essen lockerten diesen Tag etwas auf. Auf dem nahe gelegenen Berg der Seligpreisung, wo jetzt eine Kirche mit Kloster steht, hielt Jesus einst seine berühmte Bergpredigt.

Von den nächsten Tagen seien die Orte „Berg Tabor“ mit der Basilika der Verklärung und die Stadt Nazareth mit der griechisch orthodoxen Marienkirche sowie die Verkündigungsbasilika zu erwähnen. Nach drei Tagen fuhr die Gruppe bei großer Hitze von circa 40 Grad durch das Jordantal nach Süden und besuchte die Taufstelle Jesu, den uralten Ort Jericho (circa 4000 Jahre alt) und das Tote Meer, in dem einige Pilger badeten und wegen des hohen Salzgehaltes die „Schwäbische Zeitung“ liegend lesen konnten. Das Tote Meer liegt 428 Meter unter dem Meeresspiegel und gilt als einer der tiefstgelegenen Orte der Welt. In der nahe gelegenen Wüste im judäischen Bergland feierten die Gläubigen ihren alltäglichen Gottesdienst.

Von Bethlehem, wo sie vier Nächte wohnten, besuchten sie weitere Orte in Palästina und in Jerusalem. Da gerade die jüdischen Feiertage Jom Kippur waren, mussten sie ihren Plan für Jerusalem umgestalten. So besuchten die Pilger zuerst das jüdische Jerusalem mit dem Tempelberg und der Klagemauer, die nach Männlein und Weiblein getrennt besucht wird. Ein kurzer Aufenthalt führte die Pilger in die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, wo der Schoah, dem Judenmord, gedacht wird. Auf dem Rückweg besuchten die Gläubigen das Baby-Hospital, wo sie einen Einblick in das karitative Wirken der dortigen Schwestern erhielten, großzügig unterstützt von deutschsprachigen Spendern. Auch die Ostracher übergaben hier mitgebrachte Kinderkleidung und Spielzeug.

Das christliche Jerusalem besuchten die Reisenden am nächsten Tag zu Fuß. In der Kirche Dominus Flevit („Der Herr weinte“) ging es zum Garten Getsemani sowie zur Kirche der Nationen und zum Mariengrab. Schließlich gelangten sie durch das Stefanstor in die Altstadt Jerusalems und dort zum Bethesda Teich sowie zur Kreuzfahrerkirche St. Anna. Auf der Via Dolorosa beteten die Gläubigen den Kreuzweg mit Stationen bis zur Grabeskirche. Hier besuchten sie den Ort der Kreuzigung Jesu und sein Grab.

In Bethlehem führte die Ostracher Pilger ein Weg zur Geburtskirche Jesu und der benachbarten Katharinenkirche. Nach einiger Zeit gelangten sie zu der Stelle unterhalb der Kirche, wo in einer Felsgrotte Jesus geboren wurde. Kniend zündeten sie in der Grotte eine Kerze an und sangen anschließend gemeinsam das Weihnachtslied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ in drei Strophen, wobei viele Tränen in den Augen hatten. Zahlreiche ausländische Pilger hörten den Ostrachern aufmerksam zu. Später hielten sie unter freiem Himmel „bei den Hirtenfeldern“ den täglichen Gottesdienst und sangen in der „Kapelle der Engel“ wiederum mit vielen deutschen Pilgern das „Gloria in Excelsis Deo“.

Am Rückreisetag statteten die Teilnehmer der alten Kreuzfahrerkirche Abu Gosh einen letzten Besuch ab, einem Ort an dem man das Gehöft Emmaus vermutet, wo die Jünger Jesu zuletzt dem Auferstandenen begegnet sind. Als Pilger des 21. Jahrhunderts bestiegen sie danach den Flieger, der sie in zwei Stunden wieder in die Heimat zurück brachte.