Ostrach und Etréchy feiern vorerst getrennt

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis sinkt weiter. Am Freitag lag sie laut Landesgesundheitsamt (LGA) bei 29,4. Am Donnerstag hatte der Wert noch 31,7 betragen. Ein weiterer Mensch verlor durch eine Covid-Erkrankung sein Leben.

Der Inzidenzwert liegt damit den vierten Tag in Folge unter 50 – weitere Lockerungen sind also in Sicht. Sie treten in Kraft, wenn die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 50 bleibt. Vom Landratsamt amtlich bekannt gemacht und festgestellt wird der Wert immer erst am Morgen nach der Meldung der Behörde.