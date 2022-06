Ostrach ehrt 94 Blutspender

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Blut ist derzeit ein besonderer Saft. Wie man in den Medien liest und hört, ist und war in den letzten Tagen sowie Wochen Blutkonservenmangel. Dadurch kommt es derzeit zu Engpässen in der Blutversorgung in unseren Landen. Ein Sachverhalt, der sowohl durch Bürgermeister Christoph Schulz, als auch in der Begrüßung von der Bereitschaftsleitung Michaela Müller zur Sprache kam, als sie im Pfarrheim in Ostrach die Ehrung für die eifrigsten Spender vollzogen.

Ehrenurkunde (zehnmaliges Spenden): Stefan Andelfinger, Benjamin Bauknecht, Arne Beyer, Chiara Birkhofer, Dominik Bosch, Lena Burth, Michael Dilger, Regina Dilger, Corinna Egler, Klaus Fischer, Melanie Förderer, Tobias Förderer, Annika Gnannt, Almut Gommeringer, Eduard Jeckel, Thomas Klampfl, Wolfgang Krist, Iris Köster, Melina Lüdecke, Stefan Müller, Sabrina Neumann, Andreas Paschen, Johannes Quickenstedt, Alexandra Pitters, Marijo Rajkovic, Thomas Rausch, Stefan Rehm, Katrin Reiner, Nadine Rieder, Raphael Scham, Jakob Scheike, Andreas Schmidberger, Katharina Stark, Sandrine Stark, Christan Stöckler, Lea Stoll, Yvonne Wahl, Vera Wurzer, Philipp Zeller und Marina Zoll.

Ehrenurkunde (25-maliges Spenden): Christoph Andelfinger, Nadine Dettling, Rolf Domakowski, Christian Frik, Mark Fröscher, Manuel Kieferle, Lukas Lang, Melanie Reimer, Mandy Rothmund, Isabell Rößler, Gertrud Stark-Rothacher und Andrej Wetzel.

Goldene Ehrennadel mit Eichenlaubkranz (50-maliges Spenden): Walter Allgaier, Daniela Amann, Susanna Ammann, Monika Andelfinger, Markus Bauknecht, Berthold Frank, Andreas Irmler, Hubert Knoll, Stefan Krug, Ruth Lang, Rainer Lutz, Patric Osswald, Rosi Reischmann, Rupert Reischmann, Franz Restle, Jürgen Rothmund, Gerhard Wurst.

Goldene Ehrennadel mit Eichenlaubkranz (75-maliges Spenden): Alexander Andelfinger, Mathias Beyer, Kurt Blaser, Karl Heinz Braun, Claudia Burth, Karl Dilger, Peter Fischer, Wolfgang Kirsch, Ralf Kohler, Thomas Muffler, Ute Rehm, Christian Skroch, Anton Strobel, Anita Vogt.

Goldene Ehrennadel mit Eichenlaubkranz (100-maliges Spenden): Hubert Halder, Gerhard Keller, Jürgen Schweikart, Wilhelm Skroch, Adolf Strobel, Armin Weiß, Franz Widmer.

Goldene Ehrennadel mit Eichenlaubkranz (125-maliges Spenden): Hugo Fürst, Gabriele Hügel und Lothar Müller.

Am 25. Juli findet die nächste Blutspendeaktion wieder in der Buchbühlhalle von 14.00 bis 19.30 Uhr statt.