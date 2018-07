Nikolause aus Leidenschaft bereiten sich auf ihren Einsatz vor

Der heilige St. Nikolaus und sein Begleiter werden an diesem Samstag auch in Ostrach die Kinder besuchen. Seit dem Jahre 1983 gibt es in Ostrach eine von Christel Fetscher geführte Nikolausgilde, die sich schon seit einigen Tagen auf ihren Großeinsatz am Nikolausvorabend vorbereitet.

Von unserem Mitarbeiter Rainer Spendel

Auf diese Männer und Frauen wird am Samstag in vielen Ostracher Familien sehnsüchtig gewartet: Sie sind mit einem roten Mantel bekleidet, haben einen langen weißen Bart, eine Bischofsmütze auf dem Kopf und einen Bischofsstab in der Hand. Knecht Ruprecht trägt einen dunklen Umhang, führt eine Glocke mit sich und den wichtigen Sack, aus dem die Geschenke kommen. Die Nähstube der Ostracher „Bauzemeckzunft“ hat die Kleider unentgeltlich angefertigt. Um Verwechslungen von vornherein auszuschließen: Die Nikolause sind keine Zipfelmützen tragenden Weihnachtsmänner, die Häuserwände hochklettern oder mit dem Coca-Cola-Zug anreisen. Sie strahlen Würde und Frieden aus. Viele der 18 „Nikolause aus Leidenschaft“ sind schon lange dabei. Aber immer wieder hören welche auf, kommen aber auch wieder neue Nikolause hinzu. Frederik, 21, wurde von Christa Fetscher „überzeugt“, doch mitzumachen und Karl Brugger, wie geschaffen für den Knecht Ruprecht, „durfte“ für seine ausscheidende Tochter einspringen. Christel Fetscher erinnert ihre Nikolause daran, dass sie mit ihrem kurzen Auftritt vor den Kindern nicht die Erziehungsarbeit der Eltern ersetzen sollen. Absolute Diskretion ist für alle Nikolause Ehrensache. Kein Außenstehender erfährt etwas über die besuchten Familien. Die sind mit 50 etwas weniger als sonst. Christel Fetscher führt dies auf den gleichzeitig stattfindenden Ostracher Weihnachtsmarkt zurück. Die Eltern haben einen Zettel ausgefüllt, auf dem sie die guten, aber auch weniger guten Taten ihrer Sprösslinge vermerken. Die trägt der heilige Nikolaus mit sonorer Stimme zum Erstaunen der Kleinen aus seinem goldenen Buch vor. Ein „Knecht Ruprecht-Brief“ informiert die Familien über das Eintreffen des heiligen Paares, geht auf die Nikolauslegende ein und hat für nicht ganz textsichere Väter vorsichtshalber das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ abgedruckt. Am schönsten ist es, wenn nicht nur die Kinder, sondern auch Erwachsene aktiv mitmachen. Oma, Opa und andere Verwandte dürfen gerne dabei sein, sagen die Nikolause. Schließlich soll der Nikolausbesuch auch in Ostrach ein Fest für die ganze Familie werden.