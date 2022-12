Neujahrskonzert im Pfarrheim Ostrach

Das Team von Ostrach Classic bittet am Sonntag, 8. Januar, zum vierten Neujahrskonzert seiner Geschichte. Zugleich versprechen die Organisatoren in ihrer Ankündigung: Tenor Sebastian Köchig und sein Begleiter am Klavier, Michael Lörcher, um 17 Uhr wieder ein buntes Programm ins Pfarrheim nach Ostrach.

Damit sorgen sie für einen schwungvollen Start ins neue Jahr. Diesmal unter dem Motto „Heiteres und Vergnügliches - ein bunter Strauß mit Liedern und Melodien von Robert Stolz“. Der Sänger wird das Publikum in gewohnter Weise humorvoll, amüsant und mit interessanten Hintergrundinformationen durch das Programm führen. Der Kartenvorverkauf ist ab sofort im Bürgerbüro des Rathauses Ostrach möglich, ansonsten gibt es Karten wie gehabt an der Abendkasse.