Neues Umfeld zum Schulstart

„Herzlich willkommen am Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal“, mit diesen Worten hat die kommissarische Schulleiterin Annika Rössler die anwesenden Fünftklässler, welche in Begleitung ihrer Eltern ins Foyer des Schulzentrums gekommen waren, begrüßt. 44 Schüler durften sich neugierig umblicken und wurden von ihren Klassenleiterinnen in Empfang genommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Rössler zeigte laut der Mitteilung auf humorvolle Weise größtes Verständnis für die Fragen und Unsicherheiten der schulischen Neulinge: „Euch gehen sicherlich viele Fragen durch den Kopf: Neben wem werde ich sitzen? Habe ich nette Mitschüler? Wie sind meine neuen Lehrer so? Was kommt alles Neues auf mich zu? Diese Gedanken sind berechtigt und ich bin mir sicher, dass ihr euch spätestens in zwei Wochen so fühlen werdet, als wärt ihr schon immer hier gewesen.“

Die Lerngruppenleiterinnen Liliana Eisele und Carolin Kotalla stellten sich sodann ihren neuen Schützlingen vor. Die Lerngruppe sechs hieß die neuen Fünftklässler mit einer Darbietung willkommen und auch die Schulsozialarbeit, als wichtige Stütze im schulischen Miteinander, stellte sich vor. Schulleiterin Rössler wünschte abschließend den Schülern für ihre weitere Schulzeit immer alles Gute, Gesundheit, viel Erfolg, unzählig schöne Momente und dass sie jeden Tag gerne in die Schule kommen mögen.

Aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen durften die Eltern ihre Kinder nur bis zur Tür des neuen Klassenzimmers begleiten, was jedoch laut der Mitteilung nicht weiter tragisch war, warteten doch viele neue Informationen und Eindrücke auf die neuen Schützlinge des Schulzentrums.