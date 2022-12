Neue Ernteanteile werden im Januar vergeben

Um sich über die umgesetzten Projekte zu informieren, haben Ostrachs Bürgermeister Christoph Schulz und Lena Schuttkowski von der Leader-Geschäftsstelle die Solidarische Landwirtschaft Ostrachtal besucht. Schulz überreichte eine Plakette, die auf die Förderung durch das Regionalbudget mit Geld vom Bund, vom Land und von der Gemeinde Ostrach hinweist.

Die Solidarische Landwirtschaft Ostrachtal war 2021 von Carmen Klima und Georg Schäfer gegründet worden. Dieses Jahr startete der ökologische Gemüseanbau für 50 Haushalte. Die Ernteteiler finanzieren den diesen gemeinschaftlich und erhalten wöchentlich ihren Anteil der Ernte.

Um eine ganzjährige Gemüseversorgung zu gewährleisten, wurde ein Kühlraum angeschafft, in dem im Winter das Lagergemüse Platz findet und im Sommer saisonales Gemüse bis zur Abholung gekühlt werden kann.

Bei der Brunnenbohrung auf dem Acker handelt es sich um den zweiten Teil der Förderung über das Regionalbudget. „Früher mussten wir das Wasser von der Hofstelle zum Acker transportieren“, erklärt Carmen Klima. „Da freuen wir uns über den Brunnen, der uns die Bewässerung der Pflanzen auf dem Acker deutlich erleichtert.“ Unnötige Transportwege und Emissionen für den Wassertransport könnten damit vermieden werden.

Das erste Jahr bei der Solidarischen Landwirtschaft Ostrachtal ist laut einer Pressemitteilung des Förderprogramms Leader gut angelaufen. Demnach konnten zahlreiche Anteile vergeben werden. Bei den Mitmachtagen erhielten Carmen Klima und Georg Schäfer regelmäßig Unterstützung, heißt es weiter.

Das Einzugsgebiet reiche von den Ortschaften rund um Ostrach bis nach Königseggwald, Bad Saulgau, Ertingen, Sigmaringendorf und Mengen. Abholstationen für das Gemüse gebe es an der Hofstelle in Ostrach-Wangen, in Bad Saulgau und in Ochsenbach. Um Fahrten zu reduzieren, hätten sich Ernteteilerinnen und Ernteteiler zu Abholgemeinschaften zusammengeschlossen.

Am Montag, 19. Januar 2023, findet um 18 Uhr eine Infoveranstaltung im Saal über der Volksbankfiliale Ostrach mit Budgetvorstellung statt. Am Donnerstag, 29. Januar, folgt um 15 Uhr am selben Ort die Bieterrunde, bei der sich die Teilnehmer einen Anteil für die Saison 2023/24 sichern können.