Neher-Group ist neuer Trikotsponsor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Brust der Ostracher Fußballer ziert ein neuer Schriftzug. Ab sofort ist die Neher-Group neuer Premium- und Trikotsponsor der Buchbühlkicker. Der bisherige Trikotsponsor, die Firma Tegos, beendete die Partnerschaft nach einem Eigentümerwechsel. „Der FC Ostrach möchte sich bei seinem langjährigen Hauptsponsor Tegos, im Speziellen beim ehemaligen Geschäftsführer Peter Müller, bedanken. Leider wurde diese Partnerschaft aufgrund des jüngsten Eigentümerwechsels durch Tegos beendet. Es war eine tolle und stets angenehme Partnerschaft“, sagt Manuel König, im Vorstand des FC Ostrach zuständig für das Sponsoring. Gleichzeitig begrüßt er den neuen Trikotsponsor des Vereins.

Die Neher-Group sei bereits langjähriger Förderer und Gönner des FC Ostrach und erweitere nach dem Namenssponsoring des Kunstrasenplatzes „Neher-Arena“ nun sein Engagement als Premium- und Trikotsponsor, so König. Der Verein ist vom Erfolg und der Nachhaltigkeit der Partnerschaft und des Sponsorings überzeugt. In Zeiten des Fachkräftemangels lege die Neher-Group neben einer internationalen Produktmarketing-Strategie einen Fokus auf regionales Personalmarketing. Vor diesem Hintergrund sei, so König, der FC Ostrach der ideale Partner, „dies über unsere Landesliga- sowie die beiden Kreisliga-A-Mannschaften physisch wie auch digital zu transportieren“. Mehr zur Neher-Group unter www.neher-group.com/de/Unternehmen.