Narren erwarten rund 3200 Hästräger

Am vergangenen Sonntag hat bei den Schnellergilden in Burgweiler traditionell mit dem Dreikönigsschnellen die Saison begonnen. Um Punkt 12 Uhr waren die krachenden Karbatschen auch in der Ortsmitte von Burgweiler zu hören, mit denen an die Tradition der Fuhrmänner auf ihren Kutschen und mit ihren Peitschen erinnert werden soll. Allerdings ist die diesjährige Fasnet etwas ganz Besonderes für die Schnellergilde.

Sie feiern bereits am 25. und 26. Januar zusammen mit den Burgnarren Burgweiler ihr Jubiläumstreffen für 50 Jahre Schnellergilde und 33 Jahre Burgnarren mit einem großen Umzug und einem Festzelt an der Riedhalle in Burgweiler.

Begonnen wird das Wochenende mit dem Narrenbaumstellen am Freitag, 25. Januar, um 18 Uhr mit anschließender Party im Festzelt. Und am Samstag, 26. Januar, geht es dann munter weiter. Geplant ist um 15.15 Uhr ein Jubiläumsumzug, zu dem insgesamt 65 Zünfte und Kapellen mit zirka 3200 Hästrägern aus der gesamten Region bis hin zu Dornstadt bei Ulm und Feldhausen bei Gammertingen erwartet werden. Der Umzug beginnt an der Ecke zur Hahnennester Straße und verläuft über die Zehntstraße und die Schulstraße zur Riedhalle und dem Festzelt, wo im Anschluss das närrische Treiben fortgesetzt wird. Vor dem Umzug ist ab 14 Uhr Einlass ins Partyzelt, ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen in der Riedhalle. Parkmöglichkeiten gibt es auf einer Wiese nahe des Festzeltes. Während des gesamten Wochenendes wird die „Feier dich selbst Crew“ mit Oliver Reimann und Freddy Benz die Partygäste mit einer Musikvielfalt bei Laune halten. „Nach zweijähriger Planung ist es jetzt endlich so weit“, sagt Jürgen Fulcarzyk, Vorsitzender der Schnellergilde. „Wir möchten der Bevölkerung einfach etwas bieten.“ Schriftführer Christian Bender kann dem nur zustimmen. „Wir sind natürlich leicht angespannt, weil wir noch nie ein so großes Event durchgeführt haben. Aber wir freuen uns auf jeden Fall darauf“, sagt er.

Auch einen Busshuttle wird es am Freitagabend jeweils von Denkingen und Hohentengen aus geben. Der Fahrplan ist unter anderem im Internet auf der Homepage und auf der Facebook-Seite der Schnellergilde zu finden. Rückfahrten sind um 0.30 und um 3 Uhr. Eine Fahrt kostet jeweils vier Euro.

Den Start in die Fasnet nutzte der Vorsitzende Jürgen Fularczyk bei der Schnellergilde auch für die Ehrung von langjährigen Mitgliedern. Florian Rist, Benjamin Bauknecht, Matthias Gnannt und Jens Kettnacker sind jeweils seit zehn Jahren aktiv. Uwe Bender gehört bereits seit 25 Jahren zur Schnellergilde.